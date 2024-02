15 feb 2024 16:37

TRA MOGLIE E MARITO… C’È “FURBIZIO” CORONA – PER L’EX PAPARAZZO L’UNICO MODO CHE ILARY BLASI HA PER VINCERE LA CAUSA MATRIMONIALE È CHIAMARE LUI AL PROCESSO – COSA HA IN SERBO CORONA PER L’EX CAPITANO DELLA ROMA? IN TRIBUNALE SARÀ CRUCIALE CAPIRE CHI, TRA IL PUPONE E L’EX LETTERINA, HA MESSO LE CORNA PER PRIMO NELLA RELAZIONE – “FURBIZIO” HA SMENTITO LA CIFRA SVELATA DA FRANCESCO TOTTI RIGUARDO AL COMPENSO AVUTO DALLA BLASI PER IL DOCUMENTARIO NETFLIX, FACENDO INTENDERE CHE 700MILA EURO NON SIA LA CIFRA GIUSTA - VIDEO: QUANDO ILARY BLASI DEFINI' CORONA UN "CACIOTTARO"