TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE L'EGO - VOLETE SAPERE PERCHÉ CHIARA FERRAGNI È INCAZZATA NERA CON IL MARITO? PERCHÉ A SANREMO FEDEZ LE HA RUBATO LA SCENA ANCHE SUI SOCIAL. SECONDO "VOLOCOM", NELLA SETTIMANA DEL FESTIVAL SI È PARLATO PIÙ DI LUI CHE DI LEI: 217MILA POST CONTRO 184MILA. DELL’INFLUENCER SI È SCRITTO DI PIÙ SOLO IL GIORNO DELL’ESORDIO E L’INDOMANI. DA GIOVEDÌ LA SCENA È STATA TUTTA DEL MARITO E I “RAPPORTI DI FORZA” NON SONO PIÙ CAMBIATI...

Da www.volocom.it

IL TRIANGOLO FEDEZ, CHIARA FERRAGNI E ROSA CHEMICAL BY OSHO

Doveva essere la consacrazione di Chiara Ferragni come volto televisivo dal palco più importante dello showbiz italiano. Il Festival di Sanremo, al di là della prova di co-conduzione superata, rischia invece di essere ricordato dalla nota influencer milanese come l’evento in cui il marito Fedez si è progressivamente “rubato” la scena. Tanto che, una volta calato il sipario sulla kermesse, la coppia più social d’Italia sembra essere sparita dai radar: post ridotti all’osso e soprattutto senza le consuetissime storie insieme.

fedez ferragni

Del resto, i numeri rivelati da Volocom – azienda leader nel monitoraggio dei media - parlano chiaro. Nella settimana di Sanremo sui social - il regno di Chiara Ferragni - si è parlato più del marito che di lei. 217mila post contro 184mila. Dell’imprenditrice e influencer, infatti, si è scritto di più solo il 7 (il giorno in cui ha esordito sul palco) e l’8 febbraio. Da giovedì in poi, però, la scena è stata tutta del marito Fedez e da quel momento i “rapporti di forza” non sono più cambiati.

ferragni fedez osho

Ma andiamo con ordine. Dalla prima apparizione sul palco di Sanremo al “day after”, la Ferragni è letteralmente sulla bocca “social” di tutti: il suo nome compare addirittura in oltre 55mila post al giorno. Passano 24 ore e il volume di conversazioni sulla influencer “crolla” ad appena 16mila. Tutta “colpa” del marito e della controversa esibizione sulla Costa Smeralda ormeggiata al largo di Sanremo con annesso strappo della foto del viceministro Bignami. Inevitabili le polemiche così come il boom di attenzioni del popolo social, anche a discapito della moglie. È qui infatti che le gerarchie dei Ferragnez si invertono. Su Fedez, il 9 febbraio, si scrivono circa 49mila post contro i 16mila della ormai ex protagonista del Festival.

fedez ferragni rosa chemical meme

“Incidente di percorso” che potrebbe agevolmente essere archiviato: l’11 febbraio c’è la finalissima e Chiara Ferragni torna sul palco pronta a riprendersi la scena. Come sappiamo, così non è stato. Il bacio a favor di telecamere tra il cantante Rosa Chemical e Fedez ha di nuovo scatenato i social e, probabilmente, il risentimento della moglie.

Risultato? Lo scorso weekend, per ogni post su Chiara Ferragni ne sono stati pubblicati almeno due su Fedez, divenuto indiscusso protagonista della settimana sanremese. Per una coppia che ha nei social una delle principali fonti di popolarità, non una cosa da poco. Almeno nei numeri, c’è abbastanza per ipotizzare qualche malumore tra i due che, dopo tanto rumore, potrebbero aver optato per uno dei più classici “silenzi social”.

fedez chiara ferragni chiara ferragni fedez 2 ferragni fedez chiara ferragni fedez 1 chiara ferragni fedez 1 chiara ferragni fedez 3 fedez ferragni fedez chiara ferragni LA REAZIONE DI CHIARA FERRAGNI AL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL fedez ferragni meme