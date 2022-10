TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE IL SEITAN - IN AMERICA, UN UOMO TOGLIE I PIATTI VEGANI DAL MENÙ DEL SUO MATRIMONIO E LA SPOSA DECIDE DI ANNULLARE LE NOZZE! - IL RACCONTO DELLA SPOSA: "IO E LA MIA FAMIGLIA SIAMO VEGANI. IL MIO FIDANZATO E LA SUA FAMIGLIA SONO L’ESATTO OPPOSTO. SONO MANGIATORI DI CARNE. LUI MI HA DETTO CHE SAREBBE STATO 'UNO SPRECO DI DENARO' PERCHÉ QUELLO 'NON È VERO CIBO'"

Camilla Sernagiotto per www.corriere.it

Una futura sposa vegana si è infuriata al punto da annullare il matrimonio dopo aver scoperto che il fidanzato ha tolto a sua insaputa tutte le opzioni di cibo vegano dal menu del banchetto nuziale. Ne dà notizia il New York Post, che riprende un messaggio di Reddit diventato virale. Sul forum intitolato Am I the Assh *** del famoso sito internet di social news e intrattenimento è comparso qualche mese fa il racconto dell’utente SarahJake2022.

Il matrimonio e il menu

«Il mio fidanzato (31 anni) e io (25 anni) ci sposeremo presto» aveva scritto la ragazza nel post originale. «Non c'era molto su cui non eravamo d'accordo durante l'organizzazione del matrimonio, tranne il cibo. Io e la mia famiglia siamo vegani. Ci sono tante ragioni per cui abbiamo scelto questo stile di vita, e una di queste è che abbiamo una storia di problemi di salute» spiega la futura sposa. Il quadro familiare (e alimentare) della sua dolce metà è invece ben lontano dalle sue scelte.

«Il mio fidanzato e la sua famiglia sono l'esatto opposto. Sono mangiatori di carne accaniti, il che ovviamente per me va bene» ha sottolineato Sarah, la quale non intendeva preparare un intero banchetto nuziale solo per palati vegani, quindi con ogni proposta priva di qualsiasi tipo di derivato animale (non solo la carne ma anche il latte o il miele, per esempio, sono banditi dall’alimentazione vegana).

Il doppio menu (e le divergenze)

Ha raccontato che intendeva aggiungere soltanto quattro o cinque opzioni prive di carne e di derivati animali ma il suo fidanzato si è opposto, dicendo che sarebbe stato «uno spreco di denaro» perché quello «non è vero cibo», stando a ciò che ha riportato la futura sposa. «Mi sono rifiutata di discuterne e ho detto che era definitivo» prosegue la ragazza. «L'altro giorno ho scoperto che lui ha cancellato tutte le opzioni vegane: le ha tolte dal menu completamente, il tutto alle mie spalle. Stavo ribollendo. L'ho chiamato al lavoro ma continuava a riattaccare».

La fidanzata non ha certo deposto le armi: «Sono andata direttamente sul posto di lavoro e l'ho affrontato lì […]. Era sbalordito nel vedermi. All'inizio ha detto che era stata un'idea di sua madre, poi mi ha detto di andare a casa perché stavo facendo una scenata in ufficio».

Lo scontro

La donna ha poi descritto come lo scontro sia continuato anche a casa, dove il suo fidanzato «si è difeso dicendo che in qualche modo sono stata io a costringerlo a ricorrere a questo, dopo aver continuato a non considerare i suoi pensieri e input, e rifiutando di accogliere la sua famiglia». Lei ha notato come il banchetto comprendesse già parecchie opzioni a base di carne: «Ma c'erano molte opzioni di carne. Perché non posso avere quattro o cinque opzioni vegane? […] Lui ha urlato che era anche il suo matrimonio, non (solo) quello della mia famiglia».

In un aggiornamento successivo sul forum di Reddit (dove ormai in tanti non vedevano l'ora di avere una nuova puntata di questa soap opera alimentar-nuziale) Sarah ha raccontato che la sua futura suocera (la madre di lui) le aveva inviato un messaggio per difendere la decisione di suo figlio. Le ha scritto che era «anche lei responsabile di quella mossa (l’annullamento delle opzioni vegane dal menù, ndr) a causa del continuo rifiuto di vedere come quella roba sia uno spreco di denaro». E Sarah prosegue dicendo: «Ha anche sottolineato come continuavo a dire ‘Ho pagato per questo' e ha detto che tecnicamente questi non sono solo i miei soldi, sono miei e suoi perché ci sposeremo. Mi ha suggerito di prendere una decisione e di sbarazzarmi della mentalità ‘i miei soldi; li ho pagati’.

Le reazioni

Alla fine ha menzionato quanto "brutta" tutta questa situazione mi stia facendo sembrare e ha detto che lei e suo figlio avevano già offerto una serie di compromessi che ho scelto di spazzare via. Ha detto che non solo suo figlio è arrabbiato, ma anche lei e la 'famiglia' lo sono dopo averne sentito parlare, e ha suggerito di accettare il loro compromesso e di farla finita». Il post ha attirato più di 3.300 commenti degli utenti di Reddit, un numero davvero esorbitante.

Il tono di voce di tutti forma quasi all'unanimità un coro di persone inorridite. «Per l'amor di Dio non sposare quest'uomo» ha scritto uno. «C'è un modo migliore per iniziare un matrimonio che assicurarsi che la sposa non abbia niente da mangiare il giorno del suo matrimonio?» è il contributo offerto da un altro utente. «Sei sicura di voler sposare quest'uomo e la sua famiglia? Non hanno alcun rispetto per te e per la tua famiglia» si legge in un altro commento.

C'è stato poi un ulteriore aggiornamento da parte della futura sposa, la quale ha annunciato che non sarà più la suddetta futura sposa: questo matrimonio non s'ha da fare, nè domani nè mai, per citare Don Rodrigo ne I promessi sposi. Il matrimonio è stato annullato.

L’EPILOGO

«Rendersi conto che il mio partner pensa che sia giusto controllare le mie opinioni e decisioni semplicemente perché sta dando la priorità agli altri e alle loro opinioni su di me è stato davvero sconvolgente» ha detto l’ex sposa. «Gli ho restituito l'anello e ho annullato tutto. Non riuscivo più a immaginarmi di vivere in questo modo, dovendo camminare sui gusci d'uovo per la sua famiglia e lasciandogli sostanzialmente ignorare le mie opinioni e avere l'ultima parola, qualunque cosa accada».

Fa riflettere come questa ragazza vegana abbia usato l'espressione inglese «walk on eggshells», traducibile appunto come ‘camminare sui gusci d'uovo’: anche nel suo linguaggio fatto di modi di dire, un'attenzione particolare sembra andare proprio ai derivati animali, ciò che la filosofia vegana non ammette al fine di rispettare gli animali (non uccidendoli e anche non sfruttandoli per produrre latte e uova da inserire nell'industria alimentare a uso e consumo degli umani, anziché a uso e consumo degli animali). «Il matrimonio riguarda il compromesso. […] Ha scelto di fare questo a me e alla mia famiglia» conclude con amarezza l’ex futura sposa. In tanti hanno elogiato quella che per loro è stata una saggia decisione.

«Buon per te! Il matrimonio riguarda il compromesso e non sembra che il tuo ex sia interessato a scendere a compromessi o addirittura a lasciarti avere voce in capitolo» ha scritto uno. Un altro ha aggiunto: «Hai preso la decisione giusta. Il tuo ex non è pronto per sposarsi se deve ricorrere alle tue spalle per quanto riguarda le opzioni di cibo al tuo matrimonio. Ha molta strada da fare per crescere».