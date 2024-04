DALLA MOGLIE SOLO DOGLIE – UN 33ENNE DI NAPOLI È SCAPPATO DAI DOMICILIARI PERCHÉ NON NE POTEVA PIÙ DI STARE CON LA CONSORTE: "MEGLIO IL CARCERE" – DOPO UNA DISCUSSIONE CON LA CONSORTE, L’UOMO E' ANDATO A "CONSEGNARSI" IN CASERMA - HA TRASCORSO LA NOTTE IN CELLA, IN ATTESA DI CONOSCERE LA DECISIONE DEL GIUDICE SUL SUO PROSSIMO COLLOCAMENTO…

(Adnkronos) - "Meglio in carcere che a casa con mia moglie". Con questa spiegazione, un 33enne del centro storico di Napoli, sottoposto alla detenzione domiciliare, è finito in manette ieri. Durante un controllo di routine, i carabinieri non lo hanno trovato in casa, nonostante fosse peraltro agli arresti domiciliari. Nessuna autorizzazione a permettergli l'uscita ma solo un litigio con la moglie che l'avrebbe motivato a lasciare le quattro mura.

Durante le ricerche, il 33enne si è presentato all'ingresso della caserma Pastrengo, sede anche della stazione Carabinieri di Napoli San Giuseppe. Lì ha chiesto di parlare con un maresciallo: non voleva più scontare la pena in casa ma in carcere, lontano dalla moglie. L'uomo è stato arrestato per evasione e ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di conoscere la decisione del giudice sul suo prossimo collocamento.

