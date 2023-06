MOLLATA GIORGIA SOLERI, DAMIANO HA SGUINZAGLIATO GLI ORMONI – IL CANTANTE DEI MANESKIN È STATO AVVISTATO NELLO STESSO ALBERGO A MILANO DI JESSIE ANDREWS, STAR DEL PORNO AMERICANA – I DUE HANNO PUBBLICATO DELLE STORIE SU INSTAGRAM LASCIANDO IMMAGINARE CHE FOSSERO NELLA STESSA STANZA - IL DILEMMA E': SI SONO INCONTRATI IN PRIVATO? E SE SI', HANNO GORGHEGGIATO LE CANZONI DEI MANESKIN O HANNO...GIOCATO CON IL MICROFONO?

Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

JESSIE ANDREWS NELLO STESSO ALBERGO DI DAMIANO DEI MANESKIN

Amiche, giù le mani da Damiano dei Måneskin. Da quando s'è “mollato” con tizia famosa per le sue disgrazie (Giorgia Soleri), il bel cantante non se n'è fatto scappare una. Prima viene filmato mentre limona una (amica di Victoria), e tutti a indignarsi, mollata in primis, perché beccato in pieno limone a comunicato ancora da comunicare (aveva gli ombretti da lanciare, lei).

Ah, miss spontanea aveva programmato. Poi, come nel mezzo della storiella fake, ha continuato a guardarsi intorno. Che c'è di male, anzi, chi scrive è una fervente fan dell'amore libero dei vent'anni. Ce li siamo dimenticati gli ormoni di quegli anni?

Il bellissimo cantante in questione, (secondo Corona con lo strumento piccolo, bè...), ricco, famoso, e rockstar, certo non fa nulla per passare inosservato, e a quanto pare avrebbe aggiunto alla lista delle conquiste anche Jessie Andrews.

DAMIANO DEI MANESKIN NELLO STESSO ALBERGO DI JESSIE ANDREWS

Questo nome non vi è nuovo? Diamine. I due sono stati pizzicati nello stesso hotel (milanese), anche se in (apparenti) scatti separati, a rinfocolare i rumors di una nascente “amicizia” (di letto?), visto che poi si sarebbero incontrati lontano da occhi indiscreti (foto da: Maneskin_best_fan).

La nostra, come wikipedia conferma, è un'ex diva a luci rosse. Scoperta da American Apparel quando era ancora minorenne, ha posato per il brand fino al diciottesimo compleanno. Poi via, da Miami (dov'è nata, il 22 marzo del 1992) a Los Angeles, con un nome nuovo, e a una settimana dalla maggiore età era già sui migliori set per adulti.

Industria in cui è stata attiva fino al 2015, e premiata con una serie di riconoscimenti: un AVN Award come miglior attrice nel 2012; un Award XBIZ per Miglior New Starlet e prestazioni Acting of the Year nello stesso anno per il film Portrait of a Call Girl. Oggi designer, produttrice, Dj, s'è conquistata la possibilità di reinventarsi. D'altra parte Damiano ha sempre avuto un debole per le (ex) modelle di nudo. Ah.

