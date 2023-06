pier silvio berlusconi

Dagoreport

In molti sono rimasti senza parole dopo aver visto, sulle pagine di “Repubblica” di ieri, la lettera con cui Pier Silvio Berlusconi si racconta, snocciolando la sua passione per lo sport, per i rapporti sociali (“Parlare con la gente mi dà calore”) e rivendicando la somiglianza con suo padre. Perché il figlio del Cav si è sentito in dovere di “dialogare” con un quotidiano da sempre ostile alla Dinasty di Arcore e che, per di più, ospitò un durissimo atto di accusa al Cav della ex moglie Veronica Lario? Qui il testo integrale della lettera

luigi berluscono lascia il san raffaele di milano

Chi conosce gli equilibri della famiglia Berlusconi sospetta che la missiva non sia frutto di una generica voglia di raccontarsi, come fanno i teenager nel loro diario segreto. Pier Silvio, che ha proclamato "sono figlio di mio padre", ha voluto (d'accordo con la sorella Marina) sottolineare il suo ruolo di nuovo capofamiglia (pare che i cinque figli del Cav abbiano giurato, sulla bara del padre, di preservare l'unità della famiglia).

luigi berlusconi e la moglie federica fumagalli 8

Pier Silvio si è auto-investito della responsabilità di raccogliere l’eredità paterna anche per ridimensionare il fratellastro Luigi che, giorno dopo giorno, sta acquisendo consensi e leadership dentro la famiglia allargata di Arcore. E anche fuori…

“SONO FIGLIO DI MIO PADRE: MI NUTRO DI SPORT E PARLARE CON LA GENTE MI DA’ CALORE” - MENTRE SI AVVICINA L’ORA DELL’APERTURA DEL TESTAMENTO DEL CAV, PIER SILVIO BERLUSCONI PARLA DI SE’ IN UNA LETTERA A "REPUBBLICA" – “NON SONO “IN FISSA” CON IL FISICO. HO UNA DIPENDENZA DALLA FATICA FISICA” – L’INTERVISTA DEL 2011 IN CUI UMBERTONE SMAILA RIVELO’: "AI TEMPI DI ‘COLPO GROSSO’ OGNI TANTO PASSAVA PIER SILVIO. STRINSE AFFETTUOSA AMICIZIA CON VALERIO STAFFELLI, ALLORA MIO SEGRETARIO E CON UN GUARDAROBIERE CULTURISTA. FACEVANO GRUPPO, ANDAVANO IN PALESTRA…”

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-sono-figlio-mio-padre-mi-nutro-sport-parlare-gente-mi-358742.htm

