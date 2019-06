bagno aereo 1

Momenti di orrore questa mattina prima della partenza di un volo della FlySafair, compagnia aerea sudafricana. I passeggeri del Durban-Johannesburg erano già a bordo quando dall'interfono il comandante ha annunciato che nello scarico di uno dei bagni era stato ritrovato un feto, e che per questo l'aereo era diventato una ''scena del crimine''. I passeggeri sono stati costretti a sbarcare dal velivolo e sono stati re-imbarcati su altri voli per raggiungere la capitale.

Sono stati gli addetti delle pulizie a scoprire i resti umani nel serbatoio di scarico della toilette, e lo staff non ha risparmiato la notizia al pubblico, che è rimasto piuttosto scioccato, come si evince dai tweet qui sotto:

