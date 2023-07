MON DIEU, DEPARDIEU! - L'INCHIESTA DI "LE MONDE" SU GERARD DEPARDIEU, ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI DA PARTE DI 14 DONNE: I FESTIVAL LO INVITANO SEMPRE MENO, LUI DEVE FARE I CONTI CON GRAVI ACCUSE E UN ISOLAMENTO SEMPRE PIÙ TOTALE. UN TEMPO NELL'AMBIENTE SI RIDEVA DEL SUO COMPORTAMENTO. MA OGGI I PRODUTTORI TEMONO CHE SIA "POCO #METOO" - "CI SONO MOLTE RIPRESE, E ANCHE SERVIZI TELEVISIVI, IN CUI L'ATTORE…"

GERARD DEPARDIEU

“Gérard Depardieu, il crepuscolo di un'icona del cinema inseguita dai suoi stessi eccessi”. Dopo Mediapart, sito che per primo ha dato voce alle donne che accusano Depardieu di violenze e molestie sessuali, ora è Le Monde a inaugurare una lunga inchiesta sul più famoso attore francese vivente. […]

“Il suo comportamento nei confronti delle donne, a lungo tollerato dal mondo del cinema - prosegue l'articolo - gli è valso gravi accuse e un isolamento sempre più totale”. […] I festival, scrive Le Monde, lo invitano sempre di meno. Un tempo nell'ambiente si “rideva del suo comportamento rabelaisiano" notano ancora i giornalisti. “Oggi i produttori temono che sia "poco #metoo"”.

gerard depardieu 5

Depardieu, 74 anni, non è più un intoccabile, come lamentano le vittime che lo hanno denunciato negli ultimi mesi: tredici donne a cui è si aggiunta qualche giorno fa anche un'assistente alla regia che ha testimoniato su France Inter su fatti che risalirebbero a circa otto anni fa. […]

gerard depardieu 3

Molte delle accusatrici per adesso non vogliono fare denuncia e subire il tormentato percorso giudiziario. Al momento esiste una sola inchiesta scaturita dalla testimonianza dell'aspirante attrice Charlotte Arnould, che lo ha denunciato per un doppio stupro avvenuto nel 2018. L'attore si difende sostenendo che erano rapporti consenzienti, che la giovane donna "non ha opposto resistenza", aggiungendo di aver visto nei suoi occhi "un misto di stupore e complicità". L'inchiesta viene prima archiviata e poi riaperta. Lo scandalo comincia a montare con la pubblicazione in aprile delle altre testimonianze raccolte da Mediapart.

depardieu

Lentamente Depardieu - già criticato per le sue amicizie con Vladimir Putin e altri dittatori - diventa un impresentabile. Poche le voci in sua difesa. Non parlano Catherine Deneuve, né l'ex moglie Elisabeth Depardieu e l'ex compagna Carole Bouquet. “Solo Fanny Ardant, sua partner in La signora della porta accanto (1981) di François Truffaut, ha testimoniato contro Charlotte Arnould, sostenendo che la giovane donna era in cerca di un ruolo” osserva Le Monde che ripercorre la lunga omertà nell'ambiente cinematografico. “Ci sono molte riprese, e anche servizi televisivi, in cui l'attore fa gesti osceni alle comparse o bacia una truccatrice” scrivono Bacqué e Blumenfeld. Immagini a lungo passate sotto silenzio.

DEPARDIEU

Nel frattempo però è arrivato il MeToo, che dilaga nel cinema francese. I vari progetti di nuovi film vengono cancellati. La sua tournée di concerti prevista in questi mesi, con le canzoni di Barbara, è accompagnata da proteste di femministe. Alcune sale decidono di annullare le date. La casa di produzione del suo ultimo film Umami decide a maggio di non farlo partecipare alla promozione.

gerard depardieu gerard depardieu andie macdowell green card. DEPARDIEU 2 GERARD DEPARDIEU CON IL PASSAPORTO RUSSO sarah brooks gerard depardieu