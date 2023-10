MON DIEU! A PARIGI È IN CORSO LA GUERRA ALLE CIMICI – I PICCOLI INSETTI, CHE PROLIFERANO SUI MATERASSI DEGLI APPARTAMENTI, SONO STATI AVVISTATI ANCHE SUI SEDILI DELLA METROPOLITANA E DEI BUS DELLA CAPITALE FRANCESE – UN DISASTRO D’IMMAGINE A MENO DI UN ANNO DALLE OLIMPIADI – LA SINDACA SOCIALISTA, ANNE HIDALGO, CHIEDE AIUTO AL GOVERNO E PROPONE UN PIANO DI DISINFESTAZIONE NAZIONALE- E LA DESTRA CAVALCA L'EMERGENZA PER ACCUSARE GLI IMMIGRATI… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

invasione di cimici a parigi 6

La Francia e in particolare Parigi sono in preda alla psicosi delle «cimici da letto», piccoli insetti che proliferano sui materassi degli appartamenti ma sono ormai avvistati — e filmati col telefonino — sui sedili della metropolitana e dei treni, nei cinema e negli hotel.

Un disastro anche di immagine a meno di un anno dai Giochi olimpici, tanto che la sindaca Anne Hidalgo, sommersa dalle critiche, chiede aiuto al governo proponendo un piano di disinfestazione nazionale e il rimborso delle spese (che spesso superano i 500 euro) alle famiglie costrette a chiamare le imprese specializzate.

invasione di cimici a parigi 8

Ma la questione delle cimici diventa anche la nuova frontiera della lotta al «politicamente corretto», che in Francia prende talvolta la forma di trasmissioni sulla rete Cnews di Vincent Bolloré, dove imperversano gli esponenti dell’estrema destra e la nuova star Pascal Praud.

L’animatore ha invitato in studio il capo di un’impresa di pulizie e non ha potuto fare a meno di associare le cimici ai migranti. «C’è molta immigrazione in questo momento – ha detto Praud –. A portare le cimici sono le persone che non hanno le stesse condizioni di igiene di chi vive in Francia? È legato a questo?». «Assolutamente no», ha risposto l’esperto dell’impresa Badbugs, citando altre cause tra cui il riscaldamento climatico. […]

invasione di cimici a parigi 5 invasione di cimici a parigi 4 invasione di cimici a parigi 3 Anne Hidalgo invasione di cimici a parigi 2 invasione di cimici a parigi puntura cimici da letto 2 cimici da letto 5 puntura cimici da letto 3 puntura cimici da letto 1