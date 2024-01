17 gen 2024 20:08

MONARCHIA DA CODICE ROSSO - COME MAI LE NOTIZIE DELL’OPERAZIONE DI KATE MIDDLETON E DELL’INTERVENTO ALLA PROSTATA DI CARLO SONO ARRIVATE AD APPENA 90 MINUTI DI DISTANZA? PER QUANTO DA CORTE STIANO CERCANDO DI MINIMIZZARE, LA FAMIGLIA REALE INGLESE È IN PIENA EMERGENZA: NEL CASO DELLA PRINCIPESSA, L’INTERVENTO NON SAREBBE DOVUTO A UNA FORMA TUMORALE, MA SI TRATTA COMUNQUE DI QUALCOSA DI GRAVE SE SI PARLA DI ALMENO DUE SETTIMANE DI RICOVERO E DI IMPEGNI UFFICIALI RIMANDATI A DOPO PASQUA - E CARLO DICE DI VOLER DARE I DETTAGLI DELLA SUA DIAGNOSI PER...