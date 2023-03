IL MONDO BRUCIA. E AD APPICCARE IL FUOCO È STATA LA CLASSE MEDIA – DALLA FRANCIA A ISRAELE, DALLA GRECIA ALLA TUNISIA FINO ALLA GRAN BRETAGNA: UN'ONDATA DI PROTESTE ACCENDE LE PIAZZE IN TUTTO IL GLOBO. NEGLI ULTIMI 5 ANNI LE MANIFESTAZIONI ANTI-GOVERNATIVE SONO STATE OLTRE 400 IN 135 STATI. ED È SOPRATTUTTO NEI PAESI A REDDITO MEDIO-ALTO CHE È ESPLOSA LA RABBIA, PER IL FALLIMENTO DELLE RIFORME FINANZIARIE O PER I TAGLI AI “DIRITTI ACQUISITI” CHE COLPISCONO LA FASCIA PIÙ LARGA DELLA POPOLAZIONE…

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “Il Messaggero”

PROTESTE A PARIGI CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI

Un mondo intero che protesta. Ma non è il mondo che protesta, sono tanti gruppi che manifestano nei singoli paesi per i motivi più disparati o anche disperati, dal fallimento della rappresentanza politica alla corruzione, dalle ingiustizie economiche ai provvedimenti che colpiscono i cosiddetti diritti acquisiti, specie in Europa; dalla difesa dei diritti civili dei nativi o delle minoranze fino alla reazione alle misure "green" per le quali si è manifestato finora e che ora mordono economicamente certe categorie o popolazioni, gli agricoltori olandesi come i pastori Sámi in Norvegia. […]

LA MAPPA DELLE PROTESTE IN EUROPA

Il think tank di Washington "Carnegie Endowment for International Peace" traccia le rivolte in tutto il globo e ne conta 400, dal 2017, anti-governative, in più di 132 Paesi. Quasi una su quattro è durata più di tre mesi e in 135 casi a muovere le masse sono state le motivazioni economiche.

A guardare la mappa interattiva spicca l'Europa, per la sua vocazione democratica, e balzano in evidenza le situazioni dell'Asia centrale e poi quelle dell'America Latina. Una ricerca recente ha messo in evidenza che le proteste colpiscono per lo più nazioni con reddito medio o alto e coinvolgono principalmente la classe media.

PROTESTE E BARRICATE A PARIGI CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI

[…] Partiamo dall'Europa con la più tipica delle rivolte, quella contro la riforma delle pensioni in Francia per l'aumento da 62 a 64 anni dell'età pensionabile e la cancellazione del regime speciale per certe categorie di lavoratori. A ferro e fuoco le vie parigine.

In Portogallo, la miscela esplosiva è l'incremento dei prezzi unito alla stagnazione degli stipendi. La protesta è partita lo scorso gennaio, punta di diamante i maestri di scuola. Da novembre, in Spagna il bersaglio dei manifestanti a Madrid è il presunto smantellamento del servizio sanitario pubblico da parte del governo regionale. Altro tema da social welfare non più sostenibile.

PROTESTE IN GRECIA DOPO LA STRAGE FERROVIARIA DI TEBI

Nel Regno Unito, la presentazione della legge di bilancio ha trascinato una coda di scioperi cui hanno aderito a centinaia di migliaia, dagli insegnanti e docenti universitari ai giovani medici e agli autisti della metropolitana, […].

Gli effetti devastanti della Brexit si uniscono agli scontri ideologici di sempre. In Grecia, alle vecchie dimostrazioni indette dai sindacati contro la riforma del lavoro e delle pensioni si sono aggiunte quelle, di massa, che invocano giustizia e sicurezza dopo l'incidente ferroviario di Tebi, il 28 febbraio, che ha provocato 57 morti.

PROTESTE IN GRECIA DOPO LA STRAGE FERROVIARIA DI TEBI 2

In Olanda, sono gli agricoltori a manifestare contro l'annunciato piano del governo per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e ammoniaca, entrambi bioprodotti dei processi agricoli. In Ungheria tornano protagonisti gli insegnanti, dopo che alcuni sono stati licenziati per aver chiesto stipendi più alti. In Norvegia insorgono i pastori Sámi contro il "colonialismo verde": la diffusione delle pale eoliche che intercettano il vento disturba gli allevatori di renne per i quali è proprio il vento a guidare le mandrie nelle rotte migratorie. […]

PROTESTE DEI DIPENDENTI SANITARI A LONDRA

Allo spazio delle democrazie "europee" va ascritto Israele, attraversato da ondate mai viste di protesta, anche da parte di militari e agenti del Mossad, contro la riforma della Giustizia con la quale Netanyahu vorrebbe ridurre i poteri della Corte Suprema rispetto a quelli del Parlamento. […]

Spostandoci in America Latina, ci imbattiamo nelle centomila persone che hanno protestato a Città del Messico contro la riforma elettorale del presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, che vuol tagliare il personale dell'Istituto nazionale elettorale. Un modo, secondo i critici, per controllare lo spoglio dei voti nelle elezioni.

proteste in georgia

E, ancora, nelle migliaia di rivoltosi che nella regione di Puno hanno attaccato le stazioni di polizia, mentre a Lima hanno provocato la distruzione di un palazzo storico. Oltre sessanta le vittime, inclusi i sei soldati annegati mentre cercavano di sfuggire a un linciaggio. Il nodo è lo scontro fra l'attuale presidente, Dina Boluarte, e il predecessore Pedro Castillo, inseguito dai giudici e agli arresti per tentato golpe.

[…] In Georgia, invece, siamo già nell'orbita delle turbolenze legate alla guerra in Ucraina, con la folla pro-Unione Europea che tenta di bloccare le proposte di legge contro gli "agenti stranieri" che ricalcano quelle di Putin, anti-Occidente.

