5 set 2023 15:03

IL MONDO AL CONTRARIO: BARBARA D’URSO CON IL “NEW YORK TIMES” SOTTO BRACCIO E MYRTA MERLINO CHE SPROLOQUIA DELL’ORSA AMARENA – L’EX PRESENTATRICE DI “POMERIGGIO5” HA ANNUNCIATO URBI ET ORBI DI AVER MOLLATO L’ITALIA DOPO ESSERE STATA DEFENESTRATA DA PIER SILVIO BERLUSCONI: HA AFFRONTATO LA PAURA DI VOLARE ED È ATTERRATA A LONDRA, DOVE VIVRÀ PER UN PERIODO DA SCOLARETTA. "BARBARIE" HA SCRITTO: "IERI IL MIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA". MA COSA STUDIERÀ? LA LINGUA INGLESE? GIORNALISMO? I SEGRETI DEL MAKE UP?