5 set 2023 14:00

IL MONDO AL CONTRARIO VISTO DAL TETTUCCIO DI UNA PANDA – MASSIMO GRAMELLINI SUL CASO DELL'AUTO DISTRUTTA DA UN GRUPPO DI TIFOSI DELLA ROMA PERCHE’ USATA COME PIANO D'APPOGGIO PER ASSISTERE ALLO “SBARCO” DI LUKAKU: “TANTI TIFOSI A CUI NON VERREBBE MAI IL GHIRIBIZZO DI SALTARE SOPRA UNA PANDA ALTRUI SI OFFRONO PER SENSO CIVICO DI SALDARE IL CONTO, MA GIUSTAMENTE LA PROPRIETARIA DELLA VETTURA PRETENDE I SOLDI DAI MENEFREGHISTI CHE SULLA SUA MACCHINA CI SONO SALITI PER DAVVERO…”