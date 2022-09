IL MONDO IN FILA PER L’ULTIMO SALUTO A ELISABETTA – JOE BIDEN HA RESO OMAGGIO AL FERETRO DELLA REGINA A WESTMINSTER. POI SI È SPOSTATO A BUCKINGHAM PALACE PER IL PRIMO RICEVIMENTO DEL SOVRANO CARLO III, COSI' COME RE FELIPE, MACRON, BOLSONARO, LA REGINA MARGRETHE DI DANIMARCA, ALBERTO DI MONACO, I RE DI GIORDANIA, BUTHAN E LESOTHO. ANCHE MATTARELLA È STATO RICEVUTO DAL RE – IL GRANDE ASSENTE È PUTIN – VIDEO

Enrica Roddolo per www.corriere.it

Il presidente americano Joe Biden, a bordo della sua Cadillac corazzata è arrivato a Lancaster House dove ha firmato il libro delle condoglianze, diretto poi a Buckingham Palace con la First Lady Jill per il ricevimento di re Carlo. Il primo ricevimento di stato della nuova era di Carlo III. Biden è arrivato a palazzo dopo aver assicurato il suo tributo silenzioso al feretro della regina a Westminster Hall. Come Biden anche la First Lady ucraina Olena Zelenska e re Felipe di Spagna che ha reso omaggio a Elisabetta con la regina Letizia. Con loro sono a Londra anche l’ex regina Sofia con l’ex re Juan Carlos.

Arrivati anche il presidente francese Emmanuel Macron, a piedi per rendere omaggio alla regina a Westminster Hall. E arrivati anche quattro grandi pullman che portano decine di ospiti diretti al ricevimento a Buckingham Palace.

Li attendono Drinks e canapè nella Picture Gallery di Buckingham Palace, resa famosa dalla scena di James Bond con protagonista la regina, e poi nelle state room del palazzo reale dove li attendono re Carlo e la nuova regina consorte Camilla. Per un grande ricevimento globale dalle dimensioni senza precedenti.

Omaggio a Elisabetta II, che ha costruito un ruolo tenuto magistralmente per 70 anni di regno, sono arrivati a Londra re e regine, capi di Stato da tutto il mondo. Attesi adesso a Buckingham Palace.

Re, regine, imperatori. A partire dall’imperatore del Giappone Naruhito al suo debutto a un grande evento planetario dopo esser subentrato al padre Akihito che nel 2019 abdicò ( con la moglie l’imperatrice Masako che da vent’anni non prendeva parte a eventi globali). Anche il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella è arrivato nel primo pomeriggio di domenica a Londra e, dopo l’accoglienza di re Carlo III, parteciperà a un ricevimento formale pre esequie insieme ai vertici politici del Regno Unito e ai membri senior della famiglia reale. Sbarcati a Londra anche i coniugi Macron: il presidente francese Emmanuel e la moglie Brigitte si sono recati a Westminster Hall per omaggiare la sovrana britannica scomparsa giovedì 8 settembre. Immancabile il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in compagnia della first lady Jill.

bolsonaro a westminster

E ancora re Filippo del Belgio e i reali d’Olanda: l’attuale re Guglielmo Alessandro con la moglie di natali argentini, Maxima: nel 2018 erano stati ospiti di Elisabetta II e del principe Carlo a Clarence House. Ma anche l’ex regina Beatrice d’Olanda che ha condiviso molti momenti del suo lungo regno in parallelo a quello della sovrana britannica .

Ci saranno la regina Margrethe di Danimarca con l’erede al trono Frederick e la moglie principessa Mary: Margrethe che quest’anno festeggia i 50 anni di regno, il suo Giubileo d’oro, è sempre stata molto legata a Elisabetta. Kate, ora principessa del Galles è stata in primavera in visita a Copenaghen ospite di Margrethe e della principessa Mary. Non si può dimenticare che Filippo, duca di Edimburgo, era nato principe di Grecia e Danimarca.

E poi re Carlo Gustavo di Svezia con la regina Silvia, la commoner entrata a corte negli anni ‘70 grazie alle nozze con il re. E re Harald di Norvegia con la consorte Sonja.

Ma anche il principe ereditario del Marocco, il figlio di re Mohammed VI, e il re di Tonga con quello del Lesotho: il principe Harry è molto legato al sovrano del Lesotho tanto da aver lanciato con lui la charity Sentabale.

Ci sarà anche il re del Buthan, invece molto legato al principe William che visitò il regno buddista sull’Himalaya orientale anni fa con Kate.

Tra i reali arriverà a Londra pure il gran duca di Lussemburgo Henri con la moglie Maria Teresa. E ci sarà il principe ereditario del Liechtestien, Alois.

Tra i reali, il funerale segnerà anche il ritorno sul palcoscenico globale della coppia Alberto II e Charlène di Monaco (che debuttarono proprio a un evento globale del Gotha: le nozze di Victoria di Svezia più di 10 anni fa). Il principe Alberto ha scritto a Carlo III unendo appunto la sua voce a quella della principessa: «La principessa ed io auguriamo ogni successo nella guida del Regno Unito (...)». Alberto II e Carlo III sono legati oltreché da antica conoscenza da grande passione per lo sforzo ambientale: «Entrambi li riteniamo cruciali per il futuro del pianeta», ha concluso il principe di Monaco.

E ancora molti reali mediorientali: rappresentanti dagli Emirati Arabi, l principe ereditario del Bahrain, al principe ereditario del Kuwait al sultano del Brunei, e il sultano dell’Oman con l’emiro del Qatar e il principe ereditario dell’Arabia saudita: invito che ha scatenato polemiche (per il caso Jamal Khashoggi) .

E ovviamente il re di Giordania Abdhullah. I legami con dei Windsor e in particolare di William e Kate, nuovi principi di Galles con la Giordania di re Abdhullah e della regina Rania sono particolarmente saldi. La principessa del Galles ha vissuto da bambina in Giordania al seguito dei genitori impiegati della British Airways.

Matrimoni e funerali, ieri come oggi restano il grande ritrovo che mette assieme paesi e famiglie del Gotha. E questo elemento mette subito in luce la complessità del lavoro del protocollo della Royal Household (il motore operativo dei Windsor, 700 dipendenti circa) che con il Foreign Office sta lavorando per organizzare al meglio questo funerale.

La nuova regina consorte, Camilla, ha reso oggi omaggio a Elisabetta, a «quel twinkle», quella luce speciale negli occhi azzurri di una figura straordinaria, mettendo in luce la «difficoltà della regina di esser stata una donna sola: non c’erano donne premier o presidenti quando è salita al trono. Lei ha saputo costruire il suo ruolo».

Un raduno di teste coronate e di principi, conti, aristocrazia ma anche un raduno di famiglia che aprirà la porta ai cugini Windsor da sempre più vicini alla sovrana: dal duca di Kent vicinissimo nell’ultima stagione di Elisabetta, e i principi di Kent, oltre ai conti di Gloucester.

Anche i royal più scomodi: invitati anche Sarah Ferguson ex moglie del principe Andrea. E pure il conte Spencer, Charles molto polemico con la regina e i Windsor dopo la tragedia di Diana. Ma che è uno dei nipoti nell’aristocrazia della regina Elisabetta.

