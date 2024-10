11 ott 2024 11:17

IN UN MONDO IN GUERRA, NON SAPEVANO A CHI DARE IL NOBEL PER LA PACE. E INFATTI L'ACCADEMIA DI SVEZIA È ANDATA A RIPESCARE L’ORGANIZZAZIONE GIAPPONESE NIHON HIDANKYO. SI TRATTA DEL MOVIMENTO DEI SOPRAVVISSUTI ALLE BOMBE ATOMICHE DI HIROSHIMA E NAGASAKI. UN MONITO MENTRE NEL MONDO ALEGGIANO NUOVI SPETTRI NUCLEARI: "QUELLE ARMI NON DEVONO MAI PIÙ ESSERE UTILIZZATE" - L'ORGANIZZAZIONE NIHON HIDANKYO: "LA SITUAZIONE A GAZA È COME IL GIAPPONE DI 80 ANNI FA"