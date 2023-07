30 lug 2023 10:20

IL MONDO HA GRETA THUNBERG, NOI ALESSANDRO GASSMANN – L’ATTORE E’ UN TURBO-ATTIVISTA PER IL CLIMA: “C’E’ TROPPA DISINFORMAZIONE SUL RISCALDAMENTO GLOBALE, L'ECO-ISTRUZIONE DIVENTI MATERIA SCOLASTICA. IO PARLO COSÌ PERCHÉ MI SONO INFORMATO. MIO FIGLIO È UN PURISTA. NON USA PLASTICA, FA UNA VITA MOLTO ECOSOLIDALE – NON SONO NÉ RADICAL NÉ CHIC, VIVO IN CIABATTE: LA SINISTRA PROPONGA UNA PATRIMONIALE AI BENESTANTI COME ME – CHI PROTESTA CON LA VERNICE SUI MONUMENTI? AMO ALLA FOLLIA QUEI RAGAZZI, SE AVESSI VENT'ANNI SAREI UNO DI LORO. MA SCONSIGLIO DI USARE LA VERNICE SUI MONUMENTI, PERCHÉ È CONTROPRODUCENTE. RISCHIANO DI PASSARE PER RAGAZZI VIZIATI”