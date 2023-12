IL MONDO DELLA MUSICA PIANGE LA SCOMPARSA DI JIMMY VILLOTTI - IL CHITARRISTA AVEVA 78 ANNI E, NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA, HA LAVORATO CON GUCCINI, LUCIO DALLA, GIANNI MORANDI, ORNELLA VANONI - PAOLO CONTE, SUO GRANDE AMICO GLI HA DEDICATO IL BRANO "JIMMY BALLANDO" - GUCCINI LO DEFINI': "UN GENIO, L’UNICA PERSONA AL MONDO CHE RIESCE AD ACCAVALLARE LE GAMBE METTENDO GIÙ TUTTI E DUE I PIEDI” - IL SIPARIETTO CON RED RONNIE - VIDEO

Estratto dell'articolo di Luca Bortolotti per www.repubblica.it

jimmy villotti

La Bologna della musica e dell'arte piange la scomparsa di uno dei suoi simboli. È morto nella notte a casa dopo malattia Marco Villotti, da tutti conosciuto col nome Jimmy, chitarrista jazz nato dal rock, pilastro della Bologna della notte, delle osterie e degli artisti, che ha lavorato nel corso di oltre mezzo secolo con Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Luca Carboni, ma anche Ornella Vanoni e Paolo Conte che gli ha disegnato la copertina dell’ultimo libro, dopo avergli dedicato il brano “Jimmy, ballando”.

jimmy villotti ron carter

Il 7 dicembre Villotti avrebbe compiuto 79 anni, appena un mese fa ad applaudire lui e la sua chitarra era stato il Duse, voluto da Vinicio Capossela sul suo palco per la tappa bolognese del tour.Nel 2023 invece sono stati i suoi 60 anni di carriera da professionista, iniziata diciannovenne dal rock’n’roll con la prima band Meteors per poi suonare con tutti i più grandi della scena, prima di percorrere da solista la strada dell’amato jazz. [...]

Qui se la prende coi coniugi Ferragni come con mostri sacri della letteratura come Dostoieskij a Borges; ma già in precedenza era diventato famoso il siparietto quando invitato da Red Ronnie a provare la chitarra usata da Hendrix a Woodstock disse che quella era la peggiore Stratocaster che avesse mai tenuto in mano.

“Apriti cielo, era una cosa lapalissiana ma mi presi tutti i nomi del mondo, ma ho imparato che tanto vale dire sempre quel che pensi, ti criticheranno comunque”. “Onyricana” è anche una buona sintesi dei legami più forti stretti da Vilotti. C’è una prefazione scritta da Guccini, che di lui con ironia disse: “Lo definisco un genio, credo sia l’unica persona al mondo che riesce ad accavallare le gambe mettendo giù tutti e due i piedi”. [...]

jimmy villotti 3

Il ricordo di Paolo Conte legatissimo all’artista: “E’ per me un grande dolore la scomparsa di Jimmy, amico fedele ed eccellente artista. Se ne va con lui un uomo corretto di grande simpatia ed empatia umana. Tutto il mondo che l’ha conosciuto lo rimpiangerà e non lo dimenticherà mai. [...]

jimmy villotti vinicio capossela jimmy villotti jimmy villotti 1 jimmy villotti paolo conte jimmy villotti 4 jimmy villotti 2