29 apr 2024 08:00

IL MONDO NON DEVE SAPERE - IL REGIME GOLPISTA DEL BURKINA FASO SOSPENDE PER DUE SETTIMANE IL CANALE FRANCESE TV5 MONDE, MENTRE IL SUO SITO COSÌ COME ALTRI 6 SITI DI INFORMAZIONE EUROPEI E AFRICANI SONO STATI SOSPESI "FINO A NUOVO ORDINE" PER AVER DIFFUSO UN RAPPORTO CHE ACCUSA L'ESERCITO DI "ABUSI" CONTRO DEI CIVILI - OSCURATO L'ACCESSO AI SITI WEB DI DEUTSCHE WELLE, OUEST-FRANCE, LE MONDE, APANEWS, GUARDIAN E AGENCE ECOFIN…