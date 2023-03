NEL MONDO PALUDATO DELLA CRITICA, ANCHE ENOGASTRONOMICA, ITALIANA, MENO MALE CHE C'È "FRANCHINO ER CRIMINALE" CHE CI VA GIÙ PESANTE - "IL PROBLEMA DI QUESTI PIZZAIOLI È CHE SONO ABITUATI A RICEVERE TROPPE LODI E GRANDI INCHINI. UN BAGNO DI UMILTÀ SAREBBE MEGLIO" - "A ROMA C’È UN GROSSO BRAND, SPONSORIZZATO DAI FOODPORNARI CON REEL IRREALI, DOVE HO MANGIATO COSE AVARIATE, INSALATA VECCHIA, MAIONESE ACIDA, TENUTA FUORI DAL FRIGO. TUTTO SEMBRA FRULLATO, UNA SPECIE DI OMOGENEIZZATO PER BAMBINI. SI SALVA SOLO…"

1. GRANDI CATENE E PIZZAIOLI SUL PIEDISTALLO MA LA TEGLIA MIGLIORE È BOX 41 A SPINACETO

Estratto dell'articolo di Franchino er criminale* per “la Repubblica – ed. Roma”

* Alessandro Bologna, 300 mila follower, critico gastronomico e youtuber

L’Eur offre poco e niente, ci sono molti kebab e poche pizzerie al taglio. Nelle grandi strade si trovano catene come Gegè, inViale dell’Aeronautica 125, eAlice pizza, stessa via al numero 82/84, entrambe offrono un prodotto sufficiente, impasti di blend di farine già pronti, banali e che portano in tutti i punti vendita. Chiunque lo saprebbe fare, i topping sono nella media. Da Gegè ho trovato le pizze ai funghi con il glutammato. Tutto finto.

[…] Ma all’Eur il più famoso è Lievito, pizza, pane in Viale Europa 339 proprio di fronte all’Archivio Centrale dello Stato, il locale di Francesco Arnesano. […]Ha iniziato giovanissimo e, chiariamo, fa degli impasti superlativi, cotti bene, pizze scrocchiarelle. E da lui ho effettivamente trovato cose buone.

Però non gli ho dato un voto altissimo. Ho mangiato una rossa scarica di pomodoro, asciutta, un supplì anemico. Ma soprattutto un fritto pagato troppo per essere piccolo come un’oliva ascolana. L’ho detto, gli ho dato sette, e per questo lui su Facebook si è risentito e ha attaccato. Il problema di questi pizzaioli è che sono abituati a ricevere troppe lodi e grandi inchini. Un bagno di umiltà sarebbe meglio, scendere dal piedistallo, accettare le critiche in maniera costruttiva per migliorare. Ascoltare.

Che bella parola. Alla fine per mangiare una pizza clamorosa […] siamo finiti a Spinaceto. In un banco dentro al mercato, ilBox 41. […] sapori perfetti, prezzi ottimi e tradizione. Però Alessio, pizzaiolo 22enne, non lavora più là. Non so dove sia. So che a Roma c’è un ragazzo che stende la pizza migliore che abbia mai mangiato. E che non chiede lodi.

2. IL MESSICANO BILLY TACOS SALVO SOLO IL PACKAGING

Estratto dell'articolo di Franchino er criminale per “la Repubblica – ed. Roma”

[…] A Roma c’è un grosso brand, Billy Tacos. L’ho provato a Milano ma nella capitale è nel centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30. Sponsorizzato dai foodpornari con reel irreali[…] Qualità indecente.

Ho mangiato cose avariate, insalata vecchia, maionese acida, tenuta fuori dal frigo. Per non parlare dei fagioli e del riso scotto, del guacamole, o dell’olio che usano per friggere i churros. Tutto sembra frullato, una specie di omogeneizzato per bambini. E infatti si salva solo il packaging colorato. Tenerissimo.

