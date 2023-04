IL MONDO DEI PIPPAROLI HA PARLATO: ASSEGNATI I PREMI PORNHUB 2023! - I BEST PORNOSTAR 2023 SONO… ABELLA DANGER E JOHNNY SINS! - BARBARA COSTA: “MA ATTENTI CHE LA NOVITÀ 2023 È GRANDE ED È QUESTA: FORSE LA CORONA SULLE TETTONE DI ANGELA WHITE TRABALLA! - LE TETTONE DI ANGELA, DA ANNI E ANNI E ANNI PREMIATE, E PURE NEI VOTI 2023 DA CLICCATE OSANNATE, DEVONO STARE ALL’ERTA: PER LA PRIMA VOLTA SONO IN GRADIMENTO SERIAMENTE MINACCIATE, E DALLE TETTONE DI VIOLET MYERS…”

Barbara Costa per Dagospia

sky bri (2)

Premi Pornhub 2023! Il mondo dei p*pparoli ha parlato! Si è espresso, ha deciso, e ha detto a tutti chi sono le pornostar che ingrifano di più, quelle che ci vogliono per toccarsi, e i video e le tette e i peni e i sederi e ogni pornacchiosità che si guardano su Pornhub e che mettono in allegria i signori peni spettatori e le signore clitoridi spettatrici. E per inappellabile e incontestabile giudizio degli utenti Pornhub la e il Best pornostar 2023 sono… Abella Danger e Johnny Sins! Ma attenti che la novità 2023 è grande ed è questa: forse la corona sulle tettone di Angela White traballa!

dante colle (2)

Le tettone di Angela, da anni e anni e anni premiate, e pure nei voti 2023 da cliccate osannate, devono stare all’erta: per la prima volta sono in gradimento seriamente minacciate, e dalle tettone di Violet Myers. Il suo pompato incantesimo mammario, come quello della White da chirurgo non sfiorato, si "divide" con Angela il Best Pornhub Tits. Best Squirting 2023 va a Morgpie. Best Pornhub Fetish sono Charlotte Sartre e Serenity Cox. Best BBW è di nuovo Gwen Adora. Best Pornhub Corpo Tatuato è di Connie Perignon. Best Pornhub Amatorial è Sweetie Fox.

connie perignon 2

Su Pornhub parlano le donne, le spettatrici donne, le donne che il porno se lo vedono, se lo scelgono, e col porno se la spassano! E l’uomo che su Pornhub tiene a sé avvampati clitoridi su clitoridi, reali nelle scene che gira, onirici tra le dita ravananti le vagine spettatrici, è… Ricky Johnson!

abella danger (2)

È lui il pornoattore preferito dalle donne. E però il suo non è il Pene Più Bello, che rimane saldo (e premiato) tra le gambe di Johnny Sins. Ma le donne la dicono giusta e la dicono tutta e premiano il super maxi pene di Dredd, perché è lui, Dredd, le sue implacabili pistonate, il Best Pornhub Big Dick. E però la Best Cumshot non la fa il pene di Dredd no, neppure quello di Johnny Sins, neanche quello di Ricky Johnson: Best Cumshot su Pornhub lo spruzza Dante Colle. La pornostar donna preferita dalle donne è la russa Eva Elfie, e per il secondo anno consecutivo.

cade maddox 1

Spazio alle novità 2023, e il premio New Star se lo prende Sky Bri, 24enne dalla bellezza sconcertante, con innalzamento views impressionante. Sky Bri si porta a casa anche uno dei premi più ambiti: è suo il Premio Pornhub per la Vagina Più Bella. E di chi è il C*lo Più Bello 2023? È quello di Abella Danger, poche storie. Altra New Entry passata affatto inosservata, su Pornhub volata in views sicché premiata, è la influencer e sex star su OnlyFans e da poco "venuta" a pornare anche ai set professionali, Kazumi!

cherie deville

Best Pornhub Pornostar Gay è Cade Maddox. Il Miglior P*mpino Gay su Pornhub lo fa Kai, ma il Miglior P*mpino fatto da una donna è quello di Kira Noir. Il Best Anal Pornhub Maschio va a Tyler Wu, ma la Top Anal Performer Femmina è Emily Willis.

Largo alle trans, e la Best Trans è lei, è sempre lei, Emma Rose, reduce da non so più quale (e quanti) intervento estetico al viso. Premio Trans anche a Chanel Santini. Best Trans Male (nato e rimasto con vagina e transitato a maschio) è Austin Spears.

Angela White si porta a casa anche il Premio Pornhub Miglior Collaborazione, per l’ardente scena a tre con Lena Paul e Johnny Sins. Tre porno super-professionisti. Angela White è anche Best Pornhub Doppia Penetrazione, mentre la pornostar che nel lesbo più acchiappa è Riley Reid. E chi sono su Pornhub le Best Milf 2023? Cherie DeVille e Cory Chase. Il canale porno su Pornhub più visto e apprezzato è Brazzers, seguito da BangBros.

connie perignon 1

Quest’anno Pornhub ha assegnato il secondo Premio Pornhub Alla Carriera e, se il primo è andato alla nostra Ilona Staller, il secondo va a Stormy Daniels! Con lei scorre la storia del porno in capitoli di sudate, di tettonate e slinguate e cavalcate e sopra e sotto e di lato e in ogni posizione e incastro possibile e no, e con donne e uomini e con tutti in ammucchio. Tutt’oggi, da regista, Stormy sa porno dire la sua. Poi, si sa: lei la storia l’ha fatta pure da un’altra parte. Il suo nome – e le sue tettone – sono nella Storia quella con la S maiuscola. Paragrafo Donald Trump.

