8 dic 2024 15:40

IN UN MONDO DI PIPPE, I SOLDI SI FANNO PUNTANDO SUI PIPPAROLI – L’INCREDIBILE CONTO IN BANCA DI SOPHIE RAIN, CREATRICE DI CONTENUTI PER ADULTI SU ONLYFANS, CHE HA RIVELATO DI AVER GUADAGNATO 43,4 MILIONI DI DOLLARI IN UN SOLO ANNO: LA RAGAZZA HA GIÀ MILIONI DI FOLLOWER SU DIVERSI SOCIAL, MA SULLA PIATTAFORMA DEI CONTENUTI HOT VENDE ABBONAMENTI A 10 DOLLARI AL MESE – MA IL GROSSO DEL BOTTINO ARRIVA DALLE CHAT PRIVATE: UNO DEI SUOI FAN HA SPESO PER LEI 4,7 MILIONI DI DOLLARI E…