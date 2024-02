13 feb 2024 11:47

IL MONDO DELLA POLITICA PIANGE LA SCOMPARSA DI UGO INTINI, VOLTO STORICO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO CON CRAXI: AVEVA 82 ANNI, ERA MALATO DA TEMPO - ERA RICOVERATO ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE. DEPUTATO PER 4 LEGISLATURE, FU PORTAVOCE DEL LEADER SOCIALISTA – PERCHÉ CRAXI FU FATTO FUORI: “ESISTEVA UN PATTO CHE UNIVA, IN FUNZIONE ANTI EUROPEA, IL MONDO ANGLOSASSONE. UN PIANO DI INTERCETTAZIONI PRATICATO IN OCCIDENTE...FINITA LA MINACCIA COMUNISTA, DOPO LA CADUTA DEL MURO, AI PADRONI DEL PATTO ATLANTICO NON SONO SERVITI PIÙ I LEADER FORTI CHE AVEVANO MAL SOPPORTATO…”