25 feb 2023 08:30

IL MONDO PUÒ TIRARE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO – CHIARA FERRAGNI E FEDEZ DICHIARANO FINITA LA CRISI: DOPO ESSERE STATI PIZZICATI DA DANDOLO IN UN RISTORANTE DI MILANO, I DUE SONO STATI COSTRETTI AD ANNUNCIARE URBI ET ORBI LA LORO RICONCILIAZIONE – A FARLO CI HA PENSATO L’INFLUENCER CON UNA FOTO CHE LASCIA POCHI DUBBI: UNO SCATTO CHE RITRAE LE LORO MANI INTRECCIATE, LA FEDE IN BELLA VISTA E…