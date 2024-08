MONEGASCO? NON CI CASCO – ALBERTO DI MONACO E LA MOGLIE, CHARLENE WITTSTOCK, PROVANO DI NUOVO A FARCI CREDERE CHE TRA LORO SIA TUTTO ROSE E FIORI, SMENTENDO LE VOCI DI CORNA, PSICODRAMMI E SFANCULAMENTI: “LA VITA DI COPPIA È COME UNA STAFFETTA. È UNA NEGOZIAZIONE COSTANTE” – IL PRINCIPE RACCONTA: “NON SO SE POSSO DIRLO, MA LA SERA CHE L’HO INCONTRATA LE HO CREATO QUALCHE PROBLEMA PERCHÉ…”

Anticipazione da “Oggi”

COPERTINA OGGI - 15 AGOSTO 2024

In una intervista pubblicata sul settimanale OGGI, in edicola domani, Alberto di Monaco e Charlene Wittstock svelano piccoli segreti di famiglia e non solo la loro passione per lo sport e le Olimpiadi (cinque edizioni per il principe, cinque gare a Sidney 2000 per la moglie e un amore reso pubblico sugli spalti olimpici di Torino 2006).

Racconta il principe: «Ci siamo incontrati durante una gara di nuoto, il Mare Nostrum. Non so se ci siamo innamorati in quel momento. In seguito, non ho rivisto Charlène per molti anni. Non so se posso dirlo, ma quella sera le ho creato qualche problema perché non l’ho riaccompagnata in tempo…». E Charlène commenta: «Sì, quella sera ho avuto qualche problema, ma non raccontiamo tutto!».

Alberto, invitato a paragonare la vita di coppia a uno sport, dice: «Forse è come una staffetta… Ma più che uno sport, è una negoziazione costante e soprattutto un formidabile sostegno reciproco».

charlene di monaco con alberto di monaco

Competizioni a parte, che posrt praticano il sovrano e la moglie? «Ne ho praticate 17 a livello agonistico. Oggi gioco, poco, a tennis e squash. Sport acquatici e beach volley in estate; sci in inverno». Charlène, invece, nuota ma «non come prima. Ho quasi 47 anni, non ho la stessa energia che a 20. Ma nuoto sempre per tenermi in forma. Poi faccio un po’ di bicicletta acquatica e di paddle (si rema su una tavola, ndr). Mi piacciono le escursioni e la ginnastica».

I figli Jacques e Gabriella, spiegano, sono stati invitati a «provare varie discipline prima di concentrarsi su una in particolare. Nuotano, fanno ginnastica. Hanno praticato la scherma, il tennis e la pallavolo. Jacques fa taekwondo. I valori adottati nello sport sono fondamentali». Per tenere alto l’onore della famiglia Grimaldi che tra i suoi avi può vantare un campione olimpico: John B. Kelly, il padre di Grace, che ha vinto due medaglie d’oro ad Anversa nel 1920 e una a Parigi nel 1924.

Charlene Wittstock - ALBERTO DI MONACO charlene wittstock e il principe alberto charlene wittstock e il principe alberto al monaco national day 2015