La Universal Music Publishing Group ha annunciato di aver firmato un accordo storico per l'acquisto dell'intero catalogo di canzoni di Bob Dylan, inclusi classici come Blowin' in the Wind, The Times They Are A-Changin', Like a Rolling Stone, in quella che potrebbe essere la più grande acquisizione di sempre dei diritti di pubblicazione musicale di un singolo artista.

Si tratta di un corpus di 600 brani che parte dal 1962 e copre l'intera carriera di Dylan, dalle sue prime canzoni ai brani del suo ultimo album, Rough and Rowdy Ways. L'accordo è stato firmato direttamente con l'artista, che ha a lungo controllato la maggior parte dei suoi diritti d'autore.

I termini dell'accordo non sono stati divulgati, ma Variety scrive che si tratta di una cifra probabilmente a nove cifre. Dal momento che l'80% del catalogo editoriale di Stevie Nicks è stato acquisito da Primary Wave la scorsa settimana per circa 100 milioni di dollari, il catalogo di Dylan - che prima era detenuto da Sony/ATV Music Publishing - ha raggiunto sicuramente un ammontare ben superiore. Il New York Times ipotizza la somma di 300 milioni di dollari.

Dylan, 79 anni, è stato il primo e unico musicista insignito del Premio Nobel, nel 2016. Nella sua lunga carriera, quasi sessant'anni, ha venduto 125 milioni di dischi.

