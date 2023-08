MONNEZZA CAPITALE – I ROMANI SI SONO INCAZZATI DI VEDERE LA CITTÀ TRASFORMATA IN UNA DISCARICA A CIELO APERTA E HANNO DENUNCIATO IL COMUNE E GUALTIERI PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO – DAI VARI QUARTIERI DELLA CITTÀ SUL TAVOLO DEI PM ARRIVANO DOSSIER CON SEGNALAZIONI DI AVVISTAMENTI DI TOPI, BLATTE, SPORCIZIA E PUZZA OVUNQUE – E CON ROMA INVASA DAI TURISTI LA SITUAZIONE PEGGIORA…

Estratto dell’articolo di Claudia Osmetti per “Libero quotidiano”

ROMA MONNEZZA

Torpignattara. Ma anche Tiburtino e l’Esquilino e Tor de’ Cenci, Spinaceto, Tre Pini e Castel di Decima. Roma. Il caos sui rifiuti e i quartieri delle periferie che si “ribellano” al Campidoglio, che non ci stanno più, che ne hanno le tasche (anzi, i cassonetti) pieni, che bussano in procura.

[…] Sui social è Sabrina Ferilli che si lamenta: «Non mi avvicino ai cassonetti perché rischio di essere morsa da animali vari».

In procura sono le associazioni dei cittadini, i comitati di municipio, che si presentano, compatti, spesso rappresentati da un avvocato, coi documenti in mano perché adesso basta, così non si va avanti.

gualtieri

L’ultimo caso è a Torpignattara, zona est, poco più giù di San Lorenzo. I residenti presentano una denuncia formale per interruzione di pubblico servizio contro il Comune di Roberto Gualtieri (Pd) e contro Ama (la società partecipata del Campidoglio che gestisce la raccolta dei rifiuti in città).

Di segnalazioni, sul dossier che consegnano al pm Rosalia Affinito, ne hanno a centinaia: avvistamenti di topi, blatte, sporcizia e puzza ovunque. Il legale Silvia Ronchetti invia una lettera, protocollata, al Municipio, nella quale si sollevano «nuove, reiterate, gravi carenze igienico-sanitarie».

roma monnezza

[…] Nei giorni scorsi i quartieri di Spinaceto e Tor de’ Cenci fanno arrivare sulla scrivania del sindaco Gualtieri, dell’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi, del direttore della Asl di Roma 2 e del direttore generale di Ama Alessandro Filippi una diffida. Stesso copione, stessa indignazione, stesso allarme.

A metà luglio l’associazione Cittadinanzattiva Lazio deposita un esposto in procura per la mancata raccolta dei rifiuti: nella lente d’ingrandimento ci sono il quartiere Tiburtino, il Labaro e l’Esquilino. I romani «si trovano a dover assistere inermi alle carenze di un servizio che potrebbe mettere a rischio in primis la loro salute», si legge sul documento.

cassonetti ricolmi di rifiuti a roma 19

Ed è vero perché è una matassa che non ha fine: il nodo dei mezzi, i camion che non ci sono e tocca noleggiarli però per farlo servono circa quattro milioni e 143mila euro; la metropoli che si riempie di vacanzieri per le ferie, come se non bastasse l’ordinario; un organico nel personale che è aumentato di recente però è ancora insufficiente. E loro lì, i romani, stretti nella morsa, che provano l’ultima carta, quella della procura. Hai visto mai che, finalmente, funzioni.

cassonetti ricolmi di rifiuti a roma 18 cassonetti ricolmi di rifiuti a roma 24 cassonetti ricolmi di rifiuti a roma 30 roberto gualtieri foto di bacco cassonetti ricolmi di rifiuti a roma 25