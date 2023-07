MONOPATTINI, MULTI-CAZZONI – A ROMA, QUATTRO RAGAZZI VENGONO RIPRESI AMMASSATI SU UNO SCOOTER ELETTRICO MENTRE SFRECCIANO SULLA CORSIA PREFERENZIALE DEGLI AUTOBUS – POTEVA FINIRE IN TRAGEDIA SE CI FOSSE STATO UN PROBLEMA CON IL MEZZO, A CAUSA DEL SOVRACCARICO, O SE AVESSERO CENTRATO QUALCHE BUCA IN STRADA (COSA NON IMPROBABILE NELLA CAPITALE)… - VIDEO

ROMA - IN QUATTRO SU MONOPATTINO

Estratto da www.corriere.it

In quattro su un monopattino elettrico sulla corsia preferenziale degli autobus: sono i ragazzini ripresi in un video girato a Roma, a viale Eritrea, e rilanciato sulle chat telegram di quartiere. Nella Capitale non sono rari momenti casi di persone sfrecciano pericolosamente in monopattino su strade ad alto scorrimento fra auto e camion.

