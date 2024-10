MONOPATTINO, MOLTI DANNI - A TORINO UN GIOVANE ORIGINARIO DEL GABON È SCAPPATO A UN CONTROLLO DEI CARABINIERI A BORDO DEL SUO MONOPATTINO - NELLA FUGA HA INVESTITO UN PEDONE E POI SI È SCHIANTATO CONTRO UNA MACCHINA: È STATO PORTATO IN OSPEDALE E DENUNCIATO - SI È SCOPERTO CHE IL FUGGITIVO, CON DEI PRECEDENTI LEGATI AGLI STUPEFACENTI, NON HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO...

(ANSA) - Inseguimento rocambolesco ieri pomeriggio in via Vigliani a Torino, dove un giovane di origini gabonesi, alla vista dei carabinieri della compagnia Mirafiori impegnati in controlli di routine, ha tentato la fuga in monopattino. Nella precipitosa fuga ha investito un pedone, senza fermarsi a prestare soccorso, per poi schiantarsi contro un'automobile.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, è stato soccorso e trasportato in ospedale insieme alla persona investita. È stato successivamente denunciato per false dichiarazioni sulla propria identità, ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.