8 gen 2024 19:10

MONTANTE IN FACCIA A SCHIFANI? LUNEDI’ LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SULLA PRESCRIZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA ACCUSATO DI CONCORSO IN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE. SI SAPRA’ SE SCHIFANI USCIRA’ DEFINITIVAMENTE DAL MAXI PROCESSO CON AL CENTRO L’EX NUMERO UNO DI SICINDUSTRIA, ANTONELLO MONTANTE, CONDANNATO IN APPELLO A 8 ANNI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA CORRUZIONE...