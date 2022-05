MONTECARLO MEGLIO DI "BEAUTIFUL" - SECONDO IL SETTIMANALE FRANCESE "VOICI", ALBERTO DI MONACO VERSERA' ALLA MOGLIE CHARLENE "12 MILIONI DI EURO L'ANNO" PER ASSICURARSI LA SUA PRESENZA IN ALCUNE OCCASIONI UFFICIALI - LA PRINCIPESSA DOVRA' ESSERE PRESENTE AL "GRAND PRIX DI MONACO, ALLA FESTA NAZIONALE E PER SANTA DEVOTA", TUTTI APPUNTAMENTI MOLTO IMPORTANTI DI PALAZZO GRIMALDI - STABILITO ANCHE L'AFFIDAMENTE DEI FIGLI...

Federica Bandirali per il corriere.it

Alberto e Charlene di Monaco con i figli

Il settimanale Voici lancia una nuova indiscrezione (che avrebbe fonti certe vicino a Palazzo Grimaldi) su Charlene e Alberto di Monaco: la principessa avrebbe fatto firmare al marito un contratto per versarle «12 milioni di euro l’anno» per la sua presenza in alcune occasioni ufficiali, oltre ad altre clausole molto private.

Sempre secondo Voici, Charlène dovrà per forza essere presente per esempio «al Grand Prix di Monaco, alla Festa nazionale e per Santa Devota», tutti appuntamenti molto importanti per l’immagine di Palazzo Grimaldi.

Decisa dal contratto anche la custodia dei gemelli Jacques e Gabriella, che dovrebbero restare a Monaco con l’eccezione delle vacanze scolastiche, che invece trascorreranno insieme alla mamma in Svizzera, dove lei avrebbe già acquistato casa.

Alberto e Charlene di Monaco con i figli 2

Il contratto sarebbe stato firmato dalla coppia reale per salvare almeno le apparenze, che a molte persone a Montecarlo, secondo Voici, interesserebbero molto.

Charlene e Alberto di Monaco con i figli 2 Charlene con la figlia Il principe Alberto di Monaco con Charlene e i figli Charlene di Monaco con i figli Charlene con Alberto e i figli sabato Il principe Alberto di Monaco con Charlene e i figli 3 Gabriella e Jacques, i figli di Charlene e Alberto di Monaco charlene torna a monaco 6 alberto di monaco e la moglie charlene charlene torna a monaco 4 charlene torna a monaco 2 alberto di monaco 1 la principessa charlene di monaco il principe alberto di monaco e i figli charlene torna a monaco 1 charlene torna a monaco 3 Charlene di Monaco la principessa charlene di monaco charlene e alberto di monaco CHARLENE E ALBERTO DI MONACO CHARLENE E ALBERTO DI MONACO alberto di monaco, la moglie charlene e i figli in sudafrica 3 alberto di monaco, la moglie charlene e i figli in sudafrica 4 alberto di monaco, la moglie charlene e i figli in sudafrica 5 alberto di monaco, la moglie charlene e i figli in sudafrica 2 Charlene di Monaco