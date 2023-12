Traduzione dell’articolo di Yaniv Kubovich per “Haaretz”

Nelle ore precedenti all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, le forze di sicurezza israeliane avevano ricevuto sufficienti segnali di allarme per prepararsi - almeno in parte - alla possibilità che i terroristi cercassero di infiltrarsi da Gaza in Israele.

Nonostante la Brigata Nord della Divisione Gaza, responsabile della sicurezza nell’area, avesse approvato lo svolgimento del festival musicale Nova nel parcheggio del Kibbutz Re'im, e il suo comandante fosse a conoscenza degli avvertimenti, nessuno delle Forze di Difesa Israeliane ha comunicato le proprie preoccupazioni alle migliaia di partecipanti alla festa o agli organizzatori, né ha chiesto la chiusura dell'evento.

Inoltre, si è scoperto che le unità dell'esercito che erano in allerta nella zona all'inizio dell'attacco di Hamas non erano a conoscenza del festival. Nelle primissime ore del massacro, gli organizzatori hanno chiamato l'ufficiale con cui erano in contatto e si sono sentiti rispondere che le forze erano allo sbando e che avrebbero dovuto cavarsela da soli. Il risultato è stato che circa 360 partecipanti al festival sono stati uccisi dai terroristi e almeno altri 40 sono stati presi in ostaggio nella Striscia di Gaza.

Il team che ha organizzato l’evento sostiene che, se avesse ricevuto un avviso dall'esercito anche solo un'ora prima dell'attacco, avrebbe potuto evacuare tutti i partecipanti alla festa in tempo.

Anche se l'establishment della difesa non aveva previsto la portata dell'incursione dei terroristi di Hamas, aveva comunque ricevuto alcuni avvertimenti sull’eventualità che il gruppo avrebbe cercato di organizzare un attacco all'interno di Israele.

L'intelligence si basava su diverse fonti che indicavano preparativi preoccupanti dall'altra parte del confine. Il successivo avvertimento era stato preceduto da altre informazioni che avevano destato le preoccupazioni dei funzionari.

I risultati sono stati abbastanza preoccupanti da indurre gli alti dirigenti della difesa a tenere due consultazioni urgenti venerdì sera, nel tentativo di determinare se le informazioni in loro possesso indicassero piani di Hamas per infiltrarsi nel territorio israeliano.

La prima riunione telefonica ha avuto luogo quasi a mezzanotte e ha visto la partecipazione di figure di alto livello del distretto meridionale del servizio di sicurezza Shin Bet e dell'intelligence militare; del Generale Oded Basyuk, capo della sezione operativa dell'IDF, del Maggiore Yaron Finkelman, capo del Comando meridionale, e di altri alti ufficiali. Il Capo di Stato Maggiore Herzl Halevi era stato messo al corrente degli avvertimenti e delle consultazioni urgenti.

Una seconda consultazione, che ora includeva il capo dello Shin Bet Ronen Bar, ha avuto luogo intorno alle 3 del mattino di sabato. Il comandante della Brigata Nord della Divisione Gaza, il colonnello Haim Cohen, che ha firmato i documenti che autorizzavano il festival Nova il 5 ottobre, era al corrente dell’allerta e delle riunioni urgenti che si sono svolte quella notte.

Dopo la seconda riunione, l'IDF decise di accettare l'opinione dello Shin Bet, secondo cui Hamas stava conducendo un'esercitazione e non si stava preparando per un attacco. L'intelligence militare ha dato per buono questo parere, ma, a causa delle preoccupazioni del Comando Sud, è stato deciso di preparare le forze alla possibilità che Hamas agisse.

Il comandante della base di Palmachim, Omri Dor, ha ricevuto l'ordine di intensificare il monitoraggio di Gaza con i droni. Richiamare una squadra di velivoli durante il fine settimana è un atto eccezionale, riservato ad avvertimenti concreti e alla preoccupazione di un imminente incidente di sicurezza.

Durante la notte, lo Shin Bet ha deciso che l’assunto che si trattasse soltanto di un'esercitazione era troppo ottimista, e ha inviato nell'area di Nahal Oz una squadra del Team Tequila, l'unità operativa del servizio incaricata di prevenire i rapimenti in caso di incursione in Israele.

Contemporaneamente, l'IDF ha deciso di mettere in allerta due squadre della brigata di commando in caso di incursione, per servire come squadre di intervento temporanee fino all'eventuale arrivo delle forze speciali.

Alle 3 del mattino, un osservatore dell'IDF presso l'avamposto di Kissufim ha segnalato una figura sospetta oltre il confine, che si avvicinava quasi alla recinzione e puntava verso Israele. Una forza delle truppe Golani è arrivata sul posto, ha sparato alcune granate lacrimogene e se ne è andata.

Secondo la testimonianza dell'avvistatore, i suoi comandanti si sarebbero lamentati del fatto che lei "li avverte di tutto" e gli hanno chiesto di essere più selettiva nel mobilitare le truppe. Alle 4 del mattino, in seguito alle preoccupazioni di alcuni membri della sicurezza, alcune squadre dell'unità speciale antiterrorismo della base di Latrun sono state messe in allerta fino all'alba.

Secondo le informazioni riportate per la prima volta da Haaretz, intorno alle 5 del mattino le vedette hanno mobilitato la brigata Golani che si trovava nei pressi dell'avamposto di Nahal Oz, perché qualcuno aveva toccato la recinzione di confine.

La truppa è salita su una jeep ed è partita, ma durante il tragitto ha ricevuto l'ordine dai comandanti di non avvicinarsi all'area della recinzione, "per paura del fuoco anticarro o dei razzi da Gaza".

Per tutta la notte, nessuno dell'IDF o dello Shin Bet si è recato nell'area del festival per aggiornare la squadra di sicurezza del partito sugli avvertimenti, e nessuno ha chiesto di fermare l’evento. La festa ha ricevuto l'approvazione militare in quanto si è svolta in un'area a ovest della Strada 232, sotto la responsabilità della Divisione Gaza e della brigata nord.

Circa due settimane prima del festival, gli organizzatori sono stati invitati a una riunione presso la Divisione Gaza, dove sono state presentate le condizioni dei comandanti per lo svolgimento dell'evento. Il permesso, firmato da Cohen, dice che "la brigata nord è responsabile della sicurezza regionale durante l'evento nello spazio della recinzione di fronte alla Striscia di Gaza".

Ma alle 6:30 del mattino, i partecipanti al festival hanno scoperto che i militari non erano posizionati vicino alla recinzione. Uno dei comandanti allertati nell'area ha dichiarato ad Haaretz che nessuno ha informato i soldati che il festival si stava svolgendo.

Poco dopo aver sfondato la barriera di confine, i terroristi di Hamas hanno raggiunto l'area del festival e hanno massacrato centinaia di civili. Alcuni poliziotti e guardie di sicurezza che si trovavano lì hanno cercato di combattere, ma non sono riusciti a resistere a lungo contro le centinaia di terroristi pesantemente armati.

Alle 7 del mattino, gli organizzatori hanno cercato per la prima volta di contattare un'agenzia militare: uno di loro ha chiamato il tenente colonnello Elad Zandani, capo del Comando del Fronte Interno della Divisione di Gaza e uomo incaricato di approvare il festival, e gli ha detto che i terroristi stavano sparando sui partecipanti alla festa.

Zandani ha risposto che non era in grado di aiutare, che le truppe stavano collassando, e ha suggerito loro di arrangiarsi da soli. Le prime forze dell'IDF sono arrivate sul luogo della festa solo alle 15.00.

"I militari sanno che la festa di Re'im sarà al centro delle commissioni d'inchiesta che verranno istituite alla fine della guerra", ha dichiarato questa settimana una fonte dell'IDF, aggiungendo: "Questo massacro avrebbe dovuto essere evitato".

L'unità del portavoce dell'IDF ha risposto: "le forze di difesa israeliane stanno operando e combattendo in questi giorni contro il gruppo terroristico omicida di Hamas nella Striscia di Gaza. Un'indagine dettagliata e approfondita sulla questione, per accertare i dettagli, sarà condotta quando la situazione operativa lo consentirà."

