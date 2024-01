13 gen 2024 08:00

MORGAN STANLEY PAGHERÀ 249 MILIONI DI DOLLARI PER RISOLVERE LE ACCUSE CIVILI E PENALI LEGATE AD ALCUNE TRANSAZIONI AZIONARIE IN CUI HA RIVELATO INFORMAZIONI SEGRETE - IL CASO RIGUARDA OPERAZIONI AVVENUTE TRA IL 2018 E IL 2021 NELL'AMBITO DELLE QUALI ALCUNI IMPIEGATI DELLA BANCA D'AFFARI HANNO FATTO TRAPELARE INFORMAZIONI AGLI HEDGE FUND, GENERANDO PROFITTI IMPROPRI PER CIRCA 72,5 MILIONI DI DOLLARI…