"AUF WIEDERSEHEN MANGIATORI DI CRAUTI" – COME SIAMO SPORTIVI NOI ITALIANI: DOPO LE ESULTANZE SFRENATE PER L’ELIMINAZIONE DELLA FRANCIA, SONO PARTITI I FESTEGGIAMENTI PER L’USCITA DELLA GERMANIA PER MANO DELL’INGHILTERRA - "IN 20 ORE CI SIAMO FATTI FUORI FRANCIA E GERMANIA... C'È POCO DA PARLARE STIAMO GODENDO"; “E ANCHE QUELLI CON I SANDALI E I CALZINI BIANCHI SE LI SEMO LEVATI DAL CAZZO” - QUELLA FRASE DI MULLER SUL CAMPIONATO ITALIANO – LA COLLEZIONE DEI TWEET PIU’ DIVERTENTI