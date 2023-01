10 gen 2023 19:48

MORSO TUO, PENE MEO – UN APPUNTAMENTO BONDAGE TRA DUE UOMINI CHE SI ERANO CONOSCIUTI ONLINE È FINITO NEL SANGUE DOPO CHE UNO DEI DUE HA REAGITO MALE A UN MORSO SUL PISELLO - LA COPPIA HA INIZIATO A FARE SESSO IN UNA CASA IN ARKANSAS QUANDO UNO DEI DUE HA REAGITO MALE ALL’IMPROVVISO SLANCIO DI BOCCA, FINENDO PER MASSACRARE DI BOTTE IL PARTNER – PER QUATTRO MESI IL DELITTO È RIMASTO IRRISOLTO, MA…