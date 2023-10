È MORTA A 38 ANNI LA MODELLA BRITANNICA TABBY BROWN, EX FIDANZATA DI MARIO BALOTELLI E DEL CALCIATORE DEL CHELSEA RAHEEM STERLING - A DARNE L'ANNUNCIO È STATO L'EX MANAGER DELLA RAGAZZA, ANCHE SE AL MOMENTO RESTANO SCONOSCIUTE LE CAUSE DELLA SUA SCOMPARSA - BROWN AVEVA CONOSCIUTO "SUPERMARIO" NEL 2011 IN UNA DISCOTECA DI MANCHESTER E SI SONO FREQUENTATI PER 7 MESI, MA L'AVEVA LASCIATO DOPO CHE AVEVA SCOPERTO CHE…

Estratto dell'articolo di Cristina Balbo per www.ilgiornale.it

Si è spenta tragicamente all’età di 38 anni Tabby Brown. A darne il triste annuncio è stato proprio l’ex manager della ragazza che ha comunicato al tabloid inglese The Sun la scomparsa, tuttavia, senza aggiungere dettagli in più sulle cause che l’avrebbero portata alla morte.

Chi era Tabby Brown

La modella, nata nel Sud di Londra, ha posato per Cosmopolitan ed ELLE, ha lavorato per Playboy ed ha anche recitato in The Bachelor di Channel 5. […] Nota a molti per essere stata l’ex compagna dei calciatori Raheem Sterling e Mario Balotelli. […]

La storia con Mario Balotelli

Era il 2011 quando l’attaccante italiano aveva conosciuto in una discoteca Tabby Brown; dopo averla incontrata, Balotelli decise di aggiungerla come amica su Facebook sino a convincerla ad uscire con lui. I due si frequentarono per 7 mesi:“Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio”, aveva detto la modella in un’intervista al Mirror nel 2013. “Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi ‘lei è solo un’amica’”.

Fu proprio in quel periodo, infatti, che Raffaella Fico diede alla luce Pia, la figlia che Balotelli riconobbe soltanto successivamente. È per questo che la Brown decise di mettere la parola fine alla relazione con l’ex attaccante del Milan: “Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole”.

