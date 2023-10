14 ott 2023 17:43

È MORTA A 86 ANNI ROSETTA CUTOLO, SORELLA DI RAFFAELE, IL DEFUNTO SUPERBOSS DELLA “NUOVA CAMORRA ORGANIZZATA” – LA DONNA ERA CONOSCIUTA COME “ROSETTA 'E MONACHE” (ROSETTA DELLE MONACHE), ED ERA IMPUTATA IN DIVERSI PROCESSI – SI RITENEVA CHE FOSSE LEI A CAPO DELL’ORGANIZZAZIONE MENTRE IL FRATELLO ERA IN CARCERE. SI COSTITUÌ NEL 1993 PER SCONTARE SOLO 6 DEI 10 ANNI A CUI ERA STATA CONDANNATA...