20 dic 2023 12:50

È MORTA A 96 ANNI HERLINDE DEUTSCH, MAMMA DI LILLI GRUBER - E' IL MOTIVO PER CUI DA DUE SERE LA GIORNALISTA NON ERA IN CONDUZIONE A "OTTO E MEZZO" - I FUNERALI SI TERRANNO VENERDI' 22 DICEMBRE NELLA CHIESA PARROCCHIALE AD EGNA, IN PROVINCIA DI BOLZANO - A LILLI GRUBER, LE CONDOGLIANZE DELLA REDAZIONE DI DAGOSPIA