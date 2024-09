17 set 2024 12:47

È MORTA CHIARA JACONIS, LA 30ENNE DI PADOVA CHE, A NAPOLI, È STATA COLPITA ALLA TESTA DA UN VASO CADUTO DA UN BALCONE - LA RAGAZZA, RESIDENTE A PARIGI, SI TROVAVA IN ITALIA PER UNA VACANZA INSIEME AL FIDANZATO E STAVA PASSEGGIANDO PER LE STRADE DEI QUARTIERI SPAGNOLI QUANDO È STATA CENTRATA IN PIENO DALL'OGGETTO - LA GIOVANE STATA TRASFERITA IN OSPEDALE PER UN INTERVENTO CHIRURGICO D'URGENZA MA...