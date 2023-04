26 apr 2023 19:14

È MORTA LA GUIDA UCRAINA VITTIMA DI UN AGGUATO INSIEME ALL’INVIATO DI “REPUBBLICA” CORRADO ZUNINO - I DUE SONO STATI COLPITI DA PROIETTILI, MOLTO PROBABILMENTE SPARATI DA CECCHINI RUSSI, A KHERSON. IL GIORNALISTA È RIMASTO FERITO A UNA SPALLA, MA NON È IN PERICOLO DI VITA. NON CE L'HA FATTA IL SUO “FIXER”, BOGDAN BITIK, CHE LASCIA UNA MOGLIE E UN FIGLIO – ZUNINO: “ERA UN MIO GRANDE AMICO. NON ERAVAMO IN UNA ZONA DI COMBATTIMENTO. AVEVO IL GIUBBOTTO CON LA SCRITTA ‘PRESS’”