19 gen 2023 18:17

È MORTA NEL SONNO SUOR ANDRÉ, LA DONNA PIÙ VECCHIA AL MONDO: AVEVA 118 ANNI – L’ANZIANA NON RIUSCIVA PIÙ A CAMMINARE, ERA CIECA E DA TEMPO DICEVA DI DESIDERARE IL TRAPASSO PER "INCONTRARE" IL FRATELLO SCOMPARSO TEMPO FA. IL PORTAVOCE DELLA CASA DI RIPOSO DOVE È MORTA L'ULTRACENTENARIA: “E’ UNA GRANDE TRISTEZZA MA È QUELLO CHE VOLEVA. PER LEI, È STATA UNA LIBERAZIONE”