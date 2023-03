MORTACCI TUIACH – L’EX CONSIGLIERE COMUNALE DI TRIESTE DELLA LEGA, FABIO TUIACH (SVALVOLONE NO VAX E NO GREEN PASS) È STATO CONDANNATO A DUE ANNI PER AVER PRESO A PUGNI UN 70ENNE – ALLA FINE DI FEBBRAIO TUIACH (EX PUGILE) GIRAVA PER TRIESTE CON UNA BANDIERA RUSSA, L’ANZIANO AVREBBE PROTESTATO E IL FILO-PUTINIANO AVREBBE REAGITO COLPENDOLO CON UN PUNGO – TUIACH DICE DI VOLER CHIEDERE ASILO ALL’ESTERO (BUON VIAGGIO…)

Estratto dell’articolo di Giampaolo Sarti per www.repubblica.it

fabio tuiach a non e' l'arena 4

Un pugno a un settantenne che lo criticava per il suo sostegno a Putin. L'ex consigliere comunale di Trieste di Lega e Forza nuova, Fabio Tuiach, ex pugile, noto per le sue posizioni estremiste nei confronti delle persone omosessuali, per le sue dichiarazioni contro mussulmani, ebrei e sul femminicidio ("non esiste, è un'invenzione della sinistra"), convinto No vax e No green pass, è stato condannato in primo grado a due anni di reclusione per lesioni nei confronti dell'anziano.

L'aggressione risale a fine febbraio 2022 quando era appena scoppiata la guerra in Ucraina. Tuiach, 42 anni, in quei giorni si aggirava in centro, a Trieste, ostentando una bandiera russa a sostegno di Putin. Stando a quanto emerso nel processo, il settantenne si è avvicinato per protestare, innescando un diverbio.

fabio tuiach 4

L'ex pugile, campione dei pesi massimi, avrebbe sferrato un colpo all'anziano da dietro, facendolo cadere per terra e rimediando una frattura a un gomito, poi refertato in ospedale con trenta giorni di prognosi. Questo, almeno, stando all'accusa. L'uomo nella sua denuncia parla di un "pugno" preso alle spalle. […]

fabio tuiach 1

Tuaich farà appello e respinge categoricamente le ricostruzioni sull'episodio: "Io farò appello innanzitutto perché non ci sono testimoni per questo gesto di cui sono stato incolpato - ha dichiarato al quotidiano Il Piccolo di Trieste - anche perché l'accusa non regge: se io, da ex campione di pesi massimi colpissi veramente un settantenne alle spalle che ha la metà dei miei chili... vi immaginate cosa potrebbe succedere? […] io ormai vengo preso di mira perché sto andando contro il sistema. C'è chi mi sta suggerendo di chiedere asilo politico all'estero, […]".

Fabio Tuiach BANDIERA RUSSA fabio tuiach 14 fabio tuiach 12 fabio tuiach 6 fabio tuiach 3 fabio tuiach 5 fabio tuiach 9