LA MORTE? E' SOLO UN FASTIDIO: BUSINESS MUST GO ON – IN COLORADO UN MAGAZZINIERE DI AMAZON 61ENNE È MORTO PER UN INFARTO DURANTE IL SUO TURNO DI LAVORO. INVECE DI FERMARSI I COLLEGHI HANNO TOLTO DI MEZZO IL CADAVERE NASCONDENDOLO DIETRO A DEGLI SCATOLONI – AMAZON HA AFFRONTATO LA VICENDA IL 3 GENNAIO, SOLO DOPO AVER SMALTITO IL CARICO DI ORDINI NATALIZIO…

Estratto dell’articolo di Anna Guaita per “il Messaggero”

stabilimento amazon 2

Rick Jacobs aveva appena finito il turno di notte e stava preparandosi a tornare a casa, quando ha avuto un malore. È stato un «evento cardiaco fulminante». Il 61enne magazziniere di Amazon si è accasciato a terra, senza vita. È successo a Colorado Springs, all'alba del 27 dicembre scorso.

Nel grande magazzino di smistamento dell'azienda di vendite online è stata approntata una barriera per nascondere il corpo di Jacobs agli altri lavoranti, e l'unico segnale che c'erano dei problemi era venuto ai dipendenti dalla presenza di macchine della polizia e ambulanze davanti all'entrata del personale.

stabilimento amazon 3

La vicenda e stata discussa ufficialmente alla Amazon solamente il 3 gennaio, dopo che era si era calmata la stagione frenetica delle vendite e dei cambi natalizi. Ma è proprio quello che ha indignato i dipendenti di Colorado Springs: «Nessuno dovrebbe essere costretto a lavorare vicino al corpo senza vita di un collega. Nessuno ci ha informato. Si sono limitati a mettere un avviso vari giorni dopo in cui offrivano assistenza psicologica per chi ne avesse avuto bisogno» è stata la lamentela di un dipendente.

stabilimento amazon 1

Molti altri hanno accusato l'azienda di non essere stata trasparente e di non avere una procedura ufficiale per incidenti come questi. Dopotutto ci sono stati altri eventi simili nei vari magazzini di Amazon: durante la scorsa estate si sono registrati tre decessi nel New Jersey e uno in Pennsylvania: «Amazon è un'azienda immensa, e dovrebbe avere un protocollo per situazioni del genere. Perlomeno non dovrebbero far entrare il nuovo turno fino a che non hanno concluso l'indagine del caso e non hanno portato via il corpo della persona» ha detto un altro impiegato. […]

stabilimento amazon 5

Amazon ha anche sostenuto di non aver nascosto il corpo con scatole di cartone ma di aver cordonato l'area con degli altri dipendenti, di aver offerto ai dipendenti di prendere la giornata di riposo e di aver loro offerto assistenza psicologica. C'è insomma un netto contrasto fra quello che hanno affermato i dipendenti che si sono sfogati con i media sotto la protezione dell'anonimato, e quello che l'azienda ha risposto. […]

stabilimento amazon 4