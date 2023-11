15 nov 2023 17:50

LA MORTE DI ANILA GRISHAJ NON È STATA UNA FATALITÀ, MA È COLPA DI UN ERRORE UMANO – UN COLLEGA DELL’OPERAIA 26ENNE, DECEDUTA IERI A TREVISO, DOPO ESSERE RIMASTA SCHIACCIATA DA UN MACCHINARIO IN UNA FABBRICA DI SURGELATI A TREVISO, È INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO. SAREBBE STATO LUI AD AZIONARE L’APPARECCHIATURA, CONVINTO CHE NON CI FOSSE NESSUNO. MA LA PROCURA NON ESCLUDE RESPONSABILITÀ ANCHE DA PARTE DELL’AZIENDA