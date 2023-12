23 dic 2023 13:30

MORTE BIANCA? NO, È UN GIALLO! – A TORINO UN OPERAIO È MORTO CADENDO IN UN CANTIERE, ALL’INIZIO SI PENSAVA CHE SI TRATTASSE DI UN INCIDENTE MA I CARABINIERI SOSPETTANO CHE L’UOMO SIA STATO SPINTO DA UN COLLEGA - LA VITTIMA AL MATTINO NON ERA ANDATA A LAVORARE MA, NEL POMERIGGIO, SI ERA PRESENTATA IN CANTIERE PER INCONTRARE DUE COLLEGHI - SAREBBE NATA UNA LITE E POI IL POVERETTO È STATO SPINTO - IL PRESUNTO COLPEVOLE È STATO FERMATO