“UNA COMMEDIA DIVENTATA, SUO MALGRADO, UNA TRAGEDIA” – ALDO GRASSO E LA PRIMA PUNTATA DI “SERVANT OF THE PEOPLE”, LA SERIE CON ZELENSKY IN ONDA SU LA7: “VISTO ADESSO OGNI SCENA È CARICA DI SIGNIFICATI. È DA SEGUIRE CON GRANDE ATTENZIONE PERCHÉ DIETRO OGNI INQUADRATURA SI NASCONDE UNA SUGGESTIONE. IN RUSSIA LA SERIE È ARRIVATA CENSURATA, IN RUSSIA UNA SERIE COSÌ NON L'AVREBBERO MAI CONCEPITA…” - VIDEO