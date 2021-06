PAGARE MONETA, VEDERE CASELLO - IL CONSORZIO GUIDATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGHERÀ ANCHE UNA PARTE DEI DANNI INDIRETTI CHE DOVESSERO EMERGERE DOPO L’ACQUISIZIONE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA! NELL’OFFERTA DI CDP, BLACKSTONE E MACQUARIE FIGURANO INFATTI “INDEMNITIES” PER I RISARCIMENTI PER UN MASSIMO DI 459 MILIONI. DI QUESTA SOMMA, I PRIMI 150 SARANNO GESTITI E PAGATI DA ATLANTIA, MENTRE SUI RESTANTI 309 MILIONI CI SARÀ UNA GESTIONE CONDIVISA…