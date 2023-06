DAGOREPORT! FINO AL VOTO EUROPEO 2024, IN CASA BERLUSCONI NON SI TOCCA NIENTE. IL TESTAMENTO CONSEGNERÀ IL CONTROLLO DI FININVEST A MARINA E PIERSILVIO MENTRE AI TRE FIGLI DI VERONICA RESTERÀ IL COMPITO DI INCASSARE I DIVIDENDI E DI NON ROMPERE LE SCATOLE - MARTA FASCINA, ENTRATA NEL CUORE DI MARINA, RESTERÀ AD OCCUPARE IL RUOLO DI CONSIGLIERA DEL PADRONE (IERI LA MANO DI SILVIO, OGGI LA MANO DI MARINA), CERCANDO DI ANDARE D’ACCORDO CON TAJANI E LETTA - L’OBIETTIVO DI MARINA È TENERE IN PIEDI FORZA ITALIA, ONORARE L’INTESA CON LA DUCETTA E RIUSCIRE ALLE EUROPEE 2024 A SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4% - DISEGNO CHE SI SCONTRA IN MANIERA FRONTALE CON MATTEO SALVINI. COME REAGIRÀ L’INCONTROLLABILE LEADER DEL CARROCCIO ALLA MANOVRA CENTRISTA DELLA MELONI CHE PUNTA A SPINGERE A DESTRA LA LEGA, SVUOTANDO IL SUO BACINO ELETTORALE? E MOLTI TEMONO UN SUO CLASSICO COLPO DI TESTA: MOLLARE IL GOVERNO SE ENTRO IL PROSSIMO MAGGIO NON VERRÀ APPROVATA LA LEGGE SULL’AUTONOMIA