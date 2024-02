PER LA MORTE DELL’AMBASCIATORE ATTANASIO NON CI SONO COLPEVOLI – NON CI SARÀ NESSUN PROCESSO PER I DUE FUNZIONARI DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELL'ONU INDAGATI PER L'UCCISIONE IN CONGO DEL DIPLOMATICO E DEL CARABINIERE DI SCORTA VITTORIO IACOVACCI – IL GUP DI ROMA HA STABILITO IL NON LUOGO A PROCEDERE PER L'IMMUNITÀ DIPLOMATICA DI CUI GODONO I DUE, CHE ERANO ACCUSATI DI NON AVER ORGANIZZATO IN SICUREZZA LA MISSIONE DEL 22 FEBBRAIO 2021 – IL PADRE DI ATTANASIO: “È MANCATO IL CORAGGIO”

LUCA ATTANASIO

Nessun processo per i due funzionari del Pam (Programma alimentare mondiale dell'Onu) indagati per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci. Ieri mattina, la gup di Roma Marisa Mosetti ha stabilito il non luogo a procedere «per difetto di giurisdizione», ovvero per l'immunità diplomatica di cui godono Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, accusati di omicidio colposo per non aver organizzato in sicurezza la missione in Congo che, il 22 febbraio 2021, costò la vita ad Attanasio e Iacovacci.

Il procuratore capo Francesco Lo Voi e l'aggiunto Sergio Colaiocco hanno già annunciato che ricorreranno in Appello contro la decisione della giudice. Ma intanto, per la Giustizia italiana i due diplomatici non finiranno alla sbarra. Comprensibili la rabbia e l'amarezza dei familiari delle vittime.

IL CONVOGLIO DIPLOMATICO CHE HA ATTRAVERSATO IL NORD KIVU DIECI GIORNI PRIMA DELLA MORTE DI ATTANASIO E IACOVACCI

«Ci batteremo in ogni modo che la legge consente e in ogni luogo per arrivare a un briciolo di verità - stigmatizza Salvatore Attanasio - Secondo me è mancato il coraggio. Non sono un giurista, ma per i nostri legali c'erano margini. È mancato quel coraggio che non ha avuto lo Stato e non lo hanno avuto neanche i giudici». E ancora: «Anche il caso di Ilaria Salis dimostra che lo Stato è forte con i deboli e debole con i forti. Per i genitori è sempre una tragedia. Non commento fatti che non conosco ma uno Stato con la "S" maiuscola potrebbe fare di più».

Dario Iacovacci, fratello del carabiniere ucciso aggiunge: «Impossibile non provare una forte delusione e amarezza. Io e la mia famiglia prendiamo atto della sentenza e attendiamo i prossimi passi della procura». [...]

VITTORIO IACOVACCI

Un gruppo di banditi locali composto da almeno 5 persone, poi condannate all'ergastolo in Congo, bloccò il convoglio a bordo del quale viaggiava Attanasio. La banda chiese 50 mila dollari per dare il «lasciapassare». La mancanza dei soldi scatenò il sequestro finito nel sangue. E ora nessun processo: già la scorsa udienza la Farnesina ha evidenziato che per i due dipendenti del Pam sussiste l'immunità per la consuetudine internazionale a riconoscere l'immunità diplomatica di funzionari legati alle Nazioni Unite.

