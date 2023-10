LA MORTE IN DIRETTA – INCIDENTE A CONVERSANO, IN PUGLIA, DOVE UN 17ENNE È MORTO DOPO CHE L’AMICO ALLA GUIDA DI UNO SCOOTER HA PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO: I DUE STAVANO FACENDO UNA DIRETTA SU INSTAGRAM QUANDO A UN INCROCIO, PER EVITARE UNA MACCHINA, SONO FINITI A TERRA E... VIDEO

Estratto dell'articolo di www.la7.it

incidente a conversano 3

Un ragazzo di 17 anni, Anthony Innamorato, originario di Mola di Bari, è morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Bari a Conversano, nel Barese. La vittima era in sella ad una moto guidata da un coetaneo che, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito sull’asfalto.

incidente a conversano 2

Il ragazzo alla guida della moto è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giacomo di Monopoli, mentre non c’è stato nulla da fare per l’amico 17enne.

Il video dell’incidente, realizzato dalla stessa vittima, è stato trasmesso in diretta sul suo profilo Instagram: pochi secondi, giusto il tempo di immortalare lo schianto della moto con l’auto.

incidente a conversano 1 incidente a conversano 4