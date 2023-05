4 mag 2023 15:27

LA MORTE IN DIRETTA – PARLA L'AMICA CHE ERA IN VIDEOCHIAMATA CON MARIA ANTONIETTA CUTILLO NEL MOMENTO IN CUI LA 16ENNE DI AVELLINO È RIMASTA FOLGORATA DAL TELEFONINO CADUTO NELLA VASCA DA BAGNO - “SEI ANDATA VIA URLANDO IL MIO NOME. QUELLA SCENA NON LA DIMENTICHERÒ MAI, L'ULTIMA CHIAMATA, L'ULTIMA RISATA INSIEME, L'ULTIMA SCEMENZA INSIEME. HO LA TUA VOCE CHE MI RIMBOMBA IN TESTA…”